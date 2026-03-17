Śląskie: Policjanci i strażnicy graniczni rozbili gang handlujący ludźmi
Śląskie: Policjanci i strażnicy graniczni rozbili gang handlujący ludźmi

Śląskie: Policjanci i strażnicy graniczni rozbili gang handlujący ludźmi  
ks. Marcin Siewruk /Foto Gość Policja

Śląscy policjanci i strażnicy graniczni rozbili grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie dziewięć osób - sześciu Polaków i trzech obywateli Gruzji. Według prowadzących śledztwo werbowani przez ten gang cudzoziemcy byli zmuszani do pracy przymusowej.

Jak podał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji, grupę rozbili kryminalni z Bytomia, którzy współpracowali ze strażnikami granicznymi z Rudy Śląskiej, policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, katowickim zarządem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz śląskim wydziałem Prokuratury Krajowej. Skoordynowane działania, w trakcie których zatrzymano podejrzanych, poprzedziła blisko dwuletnia współpraca bytomskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Według ustaleń śledztwa zatrzymani czerpali znaczne korzyści majątkowe z handlu ludźmi oraz z ułatwiania i umożliwiania cudzoziemcom pobytu w Polsce. Obcokrajowcy byli werbowani w kraju i za granicą pod pozorem zatrudnienia w różnych, wzajemnie ze sobą powiązanych firmach z branży transportowej.

"Dodatkowo wprowadzano ich w błąd co do czasu i warunków pracy oraz należnej opieki zdrowotnej. Ponadto wykorzystywano krytyczne położenie tych osób, zmuszając je do pracy przymusowej. Przymus ten wynikał z braku środków finansowych oraz nieznajomości języka polskiego. Cudzoziemcom zabierano paszporty i inne dokumenty, a także pozbawiano ich należnego wynagrodzenia" - opisywała policja.

Z powodu braku pieniędzy i dokumentów ofiary gangu nie mogły zmienić miejsca pracy ani wrócić do swojego kraju. W takiej sytuacji znaleźli się obywatele m.in. Azerbejdżanu, Gruzji, Indii, Ukrainy czy Białorusi. Firma, w której świadczyli pracę, zatrudniała około 150 osób.

Podczas wspólnych działań funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia firmy, a także mieszkania i pojazdy należące do zatrzymanych. Zabezpieczyli też dokumentację z działalności prowadzonej firmy, komputery, dyski, pamięci przenośne, telefony komórkowe, blankiety praw jazdy, zezwolenia na pracę, paszporty i pieniądze.

Prokurator ze śląskiego wydziału PK wobec siedmiu podejrzanych zastosował poręczenia majątkowe i dozory policji. Dwie pozostałe osoby zostały decyzją sądu aresztowane - to obywatele Polski. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy i służby nie wykluczają dalszych zatrzymań i rozszerzenia listy zarzutów. (PAP)

dodane 17.03.2026 07:55

TAGI| STRAŻ GRANICZNA, GANG, HANDEL LUDŹMI, PAP, POLICJA, PRZESTĘPCZOŚĆ, ZATRZYMANIE

Wielkopostne

Dziadek

Wyobraźnia miłosierdzia

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy

„Względna nieważność” wyroku ws. kard. Becciu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

