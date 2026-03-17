Co najmniej 23 osoby zginęły, a 108 zostało rannych w trzech poniedziałkowych atakach samobójczych w stanie Borno na północnym wschodzie Nigerii - poinformowała miejscowa policja. Eksplozje trzech bomb było słychać w stolicy Borno, mieście Maiduguri.

Pierwszy wybuch wstrząsnął urzędem pocztowym w samym centrum miasta, druga eksplozja nastąpiła na pobliskim bazarze - podała agencja AP, powołując się na szefa państwowej agencji zarządzania kryzysowego. Trzecia bomba wybuchła na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Maiduguri.

"Wstępne śledztwo wskazuje, że zamachy te zostały przeprowadzone najprawdopodobniej przez zamachowców samobójców" - czytamy w oświadczeniu policji.

Żadna z grup nie przyznała się do odpowiedzialności za te ataki. W komunikacie opublikowanym w poniedziałek rano siły zbrojne Nigerii przekazały, że udaremniły zamachy domniemanych islamistycznych bojowników na przedmieściach Maiduguri. W stanie Borno bardzo aktywne są organizacje dżihadystyczne. (PAP)

