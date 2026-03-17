Zamachy bombowe w Nigerii. Fala przemocy w stanie Borno trwa od lat  

Co najmniej 23 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w wyniku podejrzewanych zamachów samobójczych, do których doszło w poniedziałek wieczorem w mieście Maiduguri, stolicy stanu Borno w północno-wschodniej Nigerii.

Ataki wymierzone były w miejsca publiczne, w tym szpital oraz targowiska, co znacząco zwiększyło liczbę ofiar.

Poniedziałkowe wydarzenia należą do najbardziej śmiercionośnych ataków w ostatnich latach w tym regionie. Stan Borno od dawna pozostaje epicentrum działalności islamistycznych ugrupowań zbrojnych, przede wszystkim Boko Haram oraz powiązanych z tzw. Państwem Islamskim frakcji.

Konflikt, który trwa od ponad dekady, doprowadził do śmierci tysięcy ludzi i przesiedlenia milionów mieszkańców.

Maiduguri, jako największe miasto regionu, wielokrotnie było celem zamachów, zarówno bombowych, jak i zbrojnych ataków na ludność cywilną oraz siły bezpieczeństwa. Pomimo działań wojska i prób stabilizacji sytuacji, przemoc wciąż powraca.

Poniżej chronologiczny przegląd najkrwawszych ataków w stanie Borno w ciągu ostatnich pięciu lat:

23 lutego 2021 r.

Podejrzewani bojownicy Boko Haram ostrzelali gęsto zaludnione obszary Maiduguri przy użyciu granatów rakietowych. Celem był m.in. uniwersytet oraz plac zabaw dla dzieci. Zginęło co najmniej 10 osób.

29 czerwca 2024 r.

Kobiety-samobójczynie przeprowadziły skoordynowane zamachy na wesele, pogrzeb i szpital w mieście Gwoza. W atakach zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Choć żadna organizacja oficjalnie nie przyznała się do odpowiedzialności, sposób działania wskazuje na Boko Haram.

26 stycznia 2025 r.

Zamachowiec samobójca wjechał pojazdem wypełnionym materiałami wybuchowymi w konwój nigeryjskich żołnierzy w pobliżu miejscowości Malam-Fatori. Celem byli wojskowi prowadzący operacje przeciwko bojownikom tzw. Państwa Islamskiego. Zginął zamachowiec oraz dziesiątki żołnierzy.

20 czerwca 2025 r.

Do zamachu doszło w restauracji w mieście Konduga. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 10 osób, a kilka zostało rannych.

5 września 2025 r.

Boko Haram przeprowadziło nocny atak na wioskę Darul Jamal. Ofiarami byli mieszkańcy, którzy niedawno wrócili z obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Zginęło ponad 60 osób.

24 grudnia 2025 r.

Podczas modlitwy w meczecie w Maiduguri doszło do eksplozji bomby. Zginęło pięć osób. Według policji był to najprawdopodobniej zamach samobójczy.

26 stycznia 2026 r.

Bojownicy Boko Haram zaatakowali patrol wojskowy w rejonie Damasak. W zasadzce zginęło siedmiu nigeryjskich żołnierzy, a 13 zostało uprowadzonych.

16 marca 2026 r.

Seria skoordynowanych zamachów samobójczych ponownie wstrząsnęła Maiduguri. Ataki wymierzone były w szpital oraz dwa zatłoczone targowiska. Zginęły co najmniej 23 osoby, a ponad 100 zostało rannych.



Mimo licznych operacji wojskowych oraz wsparcia międzynarodowego, sytuacja bezpieczeństwa w stanie Borno pozostaje niestabilna. Ataki, często wymierzone w ludność cywilną, pokazują, że ugrupowania ekstremistyczne nadal dysponują zdolnością do przeprowadzania skoordynowanych i brutalnych zamachów.