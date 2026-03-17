Zamachy bombowe w Nigerii. Fala przemocy w stanie Borno trwa od lat  

Co najmniej 23 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w wyniku podejrzewanych zamachów samobójczych, do których doszło w poniedziałek wieczorem w mieście Maiduguri, stolicy stanu Borno w północno-wschodniej Nigerii.
Ataki wymierzone były w miejsca publiczne, w tym szpital oraz targowiska, co znacząco zwiększyło liczbę ofiar.
Poniedziałkowe wydarzenia należą do najbardziej śmiercionośnych ataków w ostatnich latach w tym regionie. Stan Borno od dawna pozostaje epicentrum działalności islamistycznych ugrupowań zbrojnych, przede wszystkim Boko Haram oraz powiązanych z tzw. Państwem Islamskim frakcji.
Konflikt, który trwa od ponad dekady, doprowadził do śmierci tysięcy ludzi i przesiedlenia milionów mieszkańców.
Maiduguri, jako największe miasto regionu, wielokrotnie było celem zamachów, zarówno bombowych, jak i zbrojnych ataków na ludność cywilną oraz siły bezpieczeństwa. Pomimo działań wojska i prób stabilizacji sytuacji, przemoc wciąż powraca.
Poniżej chronologiczny przegląd najkrwawszych ataków w stanie Borno w ciągu ostatnich pięciu lat:
23 lutego 2021 r.
Podejrzewani bojownicy Boko Haram ostrzelali gęsto zaludnione obszary Maiduguri przy użyciu granatów rakietowych. Celem był m.in. uniwersytet oraz plac zabaw dla dzieci. Zginęło co najmniej 10 osób.
29 czerwca 2024 r.
Kobiety-samobójczynie przeprowadziły skoordynowane zamachy na wesele, pogrzeb i szpital w mieście Gwoza. W atakach zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Choć żadna organizacja oficjalnie nie przyznała się do odpowiedzialności, sposób działania wskazuje na Boko Haram.
26 stycznia 2025 r.
Zamachowiec samobójca wjechał pojazdem wypełnionym materiałami wybuchowymi w konwój nigeryjskich żołnierzy w pobliżu miejscowości Malam-Fatori. Celem byli wojskowi prowadzący operacje przeciwko bojownikom tzw. Państwa Islamskiego. Zginął zamachowiec oraz dziesiątki żołnierzy.
20 czerwca 2025 r.
Do zamachu doszło w restauracji w mieście Konduga. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 10 osób, a kilka zostało rannych.
5 września 2025 r.
Boko Haram przeprowadziło nocny atak na wioskę Darul Jamal. Ofiarami byli mieszkańcy, którzy niedawno wrócili z obozów dla osób wewnętrznie przesiedlonych. Zginęło ponad 60 osób.
24 grudnia 2025 r.
Podczas modlitwy w meczecie w Maiduguri doszło do eksplozji bomby. Zginęło pięć osób. Według policji był to najprawdopodobniej zamach samobójczy.
26 stycznia 2026 r.
Bojownicy Boko Haram zaatakowali patrol wojskowy w rejonie Damasak. W zasadzce zginęło siedmiu nigeryjskich żołnierzy, a 13 zostało uprowadzonych.
16 marca 2026 r.
Seria skoordynowanych zamachów samobójczych ponownie wstrząsnęła Maiduguri. Ataki wymierzone były w szpital oraz dwa zatłoczone targowiska. Zginęły co najmniej 23 osoby, a ponad 100 zostało rannych.
Mimo licznych operacji wojskowych oraz wsparcia międzynarodowego, sytuacja bezpieczeństwa w stanie Borno pozostaje niestabilna. Ataki, często wymierzone w ludność cywilną, pokazują, że ugrupowania ekstremistyczne nadal dysponują zdolnością do przeprowadzania skoordynowanych i brutalnych zamachów.
Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.
Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.
Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.
NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.
Nielegalny czyli od 10 tys euro wzwyż bez poinformowania.
Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.
Wyrok w aferze korupcyjnej w Londynie zapadł 16 grudnia 2023 r.
17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.
Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego", w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu" – powiedział aktor.
Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.