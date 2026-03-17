KAS wykryła nielegalny przewóz gotówki w Medyce, Korczowej i Przemyślu

Nielegalny czyli od 10 tys euro wzwyż bez poinformowania.

Ponad 100 tys. zł oraz dziesiątki tysięcy euro i dolarów w gotówce ujawnili w ostatnich dniach funkcjonariusze KAS na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą. W wykryciu ukrytych pieniędzy kluczową rolę odegrały nowoczesne skanery do kontroli osób oraz bramki kontrolne.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Edyta Chabowska, do jednego z zatrzymań doszło na przejściu granicznym w Korczowej, gdzie 34-letnia obywatelka Ukrainy próbowała przewieźć 13 tys. dolarów amerykańskich oraz ponad 17 tys. euro.

- Podczas rutynowej kontroli z wykorzystaniem skanera do kontroli osób, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryte pieniądze. Urządzenie precyzyjnie wskazało niezgłoszone pliki banknotów - dodała.

Za brak deklaracji dewizowej podróżna otrzymała mandat w wysokości 20 tys. zł.

Podobne naruszenia przepisów odnotowano w Medyce. Dwaj obywatele Ukrainy, mimo posiadania znacznych kwot, zgłosili do kontroli jedynie część gotówki. Funkcjonariusze odnaleźli w ich bagażach oraz odzieży wierzchniej dodatkowe środki o równowartości ponad 100 tys. zł. Mężczyźni zostali ukarani mandatami w wysokości 7 tys. zł i 3,4 tys. zł.

Z kolei w Przemyślu, na kolejowym przejściu granicznym, funkcjonariusze skontrolowali pasażerkę pociągu relacji Kijów-Przemyśl. W jej bagażu znaleziono blisko 20 tys. euro, których nie zgłosiła przy przekraczaniu granicy. Kobieta musiała zapłacić 8 tys. zł mandatu.

Rzeczniczka rzeszowskiej IAS przypomniała, że obowiązek składania deklaracji dewizowej jest ściśle uregulowany przepisami unijnymi.

- Osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro. Przepis dotyczy nie tylko gotówki, ale również czeków, weksli czy przekazów pieniężnych - podkreśliła rzeczniczka.

Kom. Chabowska podała, że w 2025 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli ponad 60 przypadków nielegalnego przewozu gotówki o łącznej wartości przekraczającej 2 mln euro. 

dodane 17.03.2026 21:25

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Miłosierdzie, odmieniane przy okazji Wielkiego Postu przez wszystkie przypadki, jest siłą przemiany rzeczywistości i ma swoją konkretną formę w postaci jałmużny. 

Autoreklama

Autoreklama

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

