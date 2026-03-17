Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) poinformowała, że około 3,2 tys. statków handlowych, przewożących około 20 tys. marynarzy, jest obecnie uwięzionych w Zatoce Perskiej i nie może wydostać się na Ocean Indyjski przez cieśninę Ormuz, zablokowaną przez Iran.
Dane te zostały ujawnione w dokumencie opublikowanym przed nadzwyczajną sesją IMO, zaplanowaną na środę i czwartek, 18-19 marca, w Londynie. Podczas tego spotkania 40 państw członkowskich tej agencji ONZ będzie omawiać gwałtownie pogarszającą się sytuację dotyczącą bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Arabskim, w cieśnienie Ormuz i w regionie Zatoki Perskiej.
Tymczasem Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz: zniesienie wszystkich nałożonych na kraj sankcji, zamknięcie amerykańskich baz wojskowych w krajach regionu Zatoki Perskiej, odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów oraz rozwój handlu w walutach innych niż dolar, z preferowanym chińskim juanem.
Jeśli te warunki zostaną spełnione, Iran wznowi żeglugę przez cieśninę Ormuz - poinformowała we wtorek irańska agencja prasowa Tasnim.
Również we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu, Kevin Hassett, przekonywał w rozmowie z CNBC, że niektóre tankowce już przepływają przez tę strategicznie ważną cieśninę, a działania Iranu, które miały zablokować ruch na tym szlaku, w żaden sposób nie zaszkodziły gospodarce USA.
- Już widać, jak tankowce zaczynają przedostawać się przez cieśninę i myślę, że to znak, jak niewiele Iranowi pozostało - powiedział Hassett. Dodał, że Waszyngton jest bardzo optymistycznie nastawiony i wierzy, że blokada skończy się wkrótce, "a potem, gdy statki dotrą do rafinerii, nastąpią (pozytywne) reperkusje cenowe".
Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi rozpoczął ataki odwetowe na Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.
***
Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.
Dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej nie wyjaśnił, o jakich statkach mówił, lecz w ostatnich dniach przez cieśninę przepłynęło kilka tankowców i innych statków, które miały uzyskać pozwolenie irańskich władz - w tym tankowce związane z Chinami, Indiami oraz statki irańskie. W poniedziałek minister finansów Scott Bessent powiedział, że USA świadomie pozwalają Iranowi na eksport swojej ropy naftowej, by zmniejszyć presję cenową na globalnym rynku.
W wywiadzie dla CNBC Hassett powtórzył stanowisko administracji Donalda Trumpa, że wojna powinna zakończyć się w ciągu tygodni, a nie miesięcy, zaś po jej zakończeniu ceny ropy zaczną spadać.
Hassett przyznał, że Waszyngton z niepokojem obserwuje sygnały, iż kraje azjatyckie mogą ograniczać eksport przetworzonych produktów naftowych do USA, zabezpieczając własne dostawy energii. Zapewnił jednak, że administracja USA ma na to plan.
W kontekście relacji z Pekinem dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej ocenił, że interesy obu mocarstw są zbieżne, ponieważ oba kraje dążą do stabilnego światowego rynku ropy. Prezydent Donald Trump zapowiedział w poniedziałek przełożenie spotkania z przewodniczącym Xi Jinpingiem - planowanego na koniec marca - by skupić się na sytuacji w Iranie. Hassett wyraził nadzieję, że po zakończeniu wojny Chiny "wyrażą pewną wdzięczność".
Doradca poinformował również, że administracja poszukuje alternatywnych źródeł nawozów sztucznych w obliczu zakłóceń dostaw spowodowanych wojną - m.in. z Wenezueli i Maroka. - Wydaliśmy licencje dla Wenezueli na zwiększenie produkcji nawozów. Prowadziliśmy rozmowy z Marokiem - powiedział, określając te działania jako "polisę ubezpieczeniową" dla amerykańskich rolników.
Ceny nawozów azotowych wzrosły w ostatnich tygodniach o ponad jedną trzecią po odcięciu dostaw z regionu Zatoki Perskiej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaproponowała rozwiązanie wzorowane na porozumieniu czarnomorskim, które umożliwiło eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne w czasie wojny. Kallas poinformowała, że rozmawiała o tym z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. "ONZ nad tym pracuje" - oznajmiła.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński
Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.
NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.
