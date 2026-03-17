„Względna nieważność" wyroku ws. kard. Becciu

Watykański sąd apelacyjny orzekł względną nieważność wyroku pierwszej instancji w sprawie afery korupcyjnej w Londynie, dotyczącej chybionych inwestycji, na których Sekretariat Stanu miał stracić od 130 do 180 mln euro. Orzeczenie to nie pociąga jednak za sobą całkowitej nieważności postępowania w pierwszej instancji, zarówno rozprawy, jak i wyroku.

Sąd apelacyjny orzekł ponowne przeprowadzenie postępowania. Oznacza to, że niektóre etapy procesu zostaną powtórzone w sądzie apelacyjnym. Na prokuraturę nałożono obowiązek złożenia do 30 kwietnia pełnej wersji wszystkich akt i dokumentów z fazy postępowania przygotowawczego, aby zagwarantować obronie, która podnosiła zarzut, że miała do dyspozycji materiał niekompletny - pełny dostęp do materiału dowodowego zebranego podczas śledztwa. Sąd apelacyjny uznał, że w tej kwestii zarzut nieważności podniesiony przez obronę jest zasadny i powinien zostać uzasadniony.

Sąd apelacyjny ustosunkował się również do podnoszonej przez obronę kwestii reskryptów papieża Franciszka, którymi rozszerzył on już w trakcie śledztwa uprawnienia prokuratora. Obrona wnosiła, że reskrypty te nie zostały opublikowane w odpowiednim czasie, co spowodowało brak wiedzy ze strony oskarżonych i obrońców na etapie postępowania przygotowawczego i tym samym doprowadziło do naruszenia zasad rzetelnego procesu. Sąd apelacyjny stwierdził, że brak publikacji reskryptu z 2 lipca 2019 r. wpłynął na legalność niektórych czynności przygotowawczych podjętych na jego podstawie przez prokuratora.

Wyrok w aferze korupcyjnej w Londynie zapadł 16 grudnia 2023 r. Przewidywał on m.in. karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności dla kard. Angela Becciu, byłego substytuta w Sekretariacie Stanu.

 

dodane 17.03.2026 17:36

