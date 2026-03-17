USA: Trump: wkrótce zrobimy coś z Kubą

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek, że "wkrótce zrobi coś z Kubą". Sekretarz stanu Marco Rubio ze swej strony zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie".

- Kuba w tej chwili jest w bardzo złej kondycji. Rozmawiają z Markiem i wkrótce zrobimy coś z Kubą - powiedział Trump, pytany o swoje plany względem Kuby podczas spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem.

Wywołany przez Trumpa, Rubio, którego rodzice wyemigrowali z Kuby, powiedział, że władze reżimu w Hawanie mają przed sobą "wielkie decyzje" do podjęcia. Zaznaczył, że ewentualne zniesienie embarga z wyspy zależy od zmian politycznych i że musi dokonać się zmiana władz.

- Sedno sprawy jest takie, że ich gospodarka nie działa. To gospodarka niefunkcjonalna (...) To, co mają, przetrwało dzięki dotacjom ze Związku Radzieckiego, a teraz - z Wenezueli. Nie otrzymują już dotacji, więc mają poważne kłopoty, a ludzie u władzy nie wiedzą, jak to naprawić, więc muszą mieć nowych ludzi u władzy - powiedział szef dyplomacji USA.

To już kolejna zapowiedź dążenia do zmiany reżimu na Kubie. Nie dalej jak w poniedziałek prezydent Trump wyznał, że "uważa, że będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby".

- Mogę ją wyzwolić, wziąć (...), myślę, że mogę z nią zrobić, co chcę - powiedział prezydent.

Słowa te padły w obliczu blackoutów i pogarszającej się sytuacji humanitarnej na wyspie. Według "New York Timesa", Rubio chce ustąpienia prezydenta Kuby Miguela Canela-Diaza. Strategia USA ma być podobna do tej z Wenezueli, w której władze przejąłby ktoś mający umocowanie w dotychczasowym reżimie. Sekretarz stanu prowadził rozmowy z wnukiem byłego prezydenta Raula Castro, Raulem Guillermo Rodriguezem Castro.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński 

Od redakcji Wiara.pl

Dodajmy, gwoli prawdy: stan gospodarki Kuby znacząco pogorszył się w ostatnich miesiącach wskutek blokowania przez Stany Zjednoczone dostaw energii na wyspę... 

PAP |

dodane 17.03.2026 21:35

TAGI| KUBA, PAP, PREZYDENT, PRZEWRÓT, TRUMP, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać | Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy | Trump: Wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby | Trump: Sąd Najwyższy to niesprawiedliwa organizacja polityczna | Rubio w centrum wydarzeń na tle wojny w Iranie, Vance zszedł na dalszy plan
W Betlejem

ONZ: 36 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu przymusowo przesiedlonych

To dane z ostatniego roku.

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

Euro

KAS wykryła nielegalny przewóz gotówki w Medyce, Korczowej i Przemyślu

Nielegalny czyli od 10 tys euro wzwyż bez poinformowania.

Protest przeciwko amerykańskiej polityce w Seulu

Ponad 3,2 tys. statków z 20 tys. marynarzy wciąż uwięzionych w Zatoce Perskiej

Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.

Donald Trump

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy

Musimy to zapamiętać - mówi.

„Względna nieważność” wyroku ws. kard. Becciu

„Względna nieważność” wyroku ws. kard. Becciu

Wyrok w aferze korupcyjnej w Londynie zapadł 16 grudnia 2023 r.

USA/ Doradca Trumpa: tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz

17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

Karol Nawrocki napisał list do Donalda Tuska ws. systemu ETS i polityki klimatycznej.

