USA: Trump: wkrótce zrobimy coś z Kubą

Rubio: władzę na wyspie muszą przejąć nowi ludzie
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek, że "wkrótce zrobi coś z Kubą". Sekretarz stanu Marco Rubio ze swej strony zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie".
- Kuba w tej chwili jest w bardzo złej kondycji. Rozmawiają z Markiem i wkrótce zrobimy coś z Kubą - powiedział Trump, pytany o swoje plany względem Kuby podczas spotkania z premierem Irlandii Michealem Martinem.
Wywołany przez Trumpa, Rubio, którego rodzice wyemigrowali z Kuby, powiedział, że władze reżimu w Hawanie mają przed sobą "wielkie decyzje" do podjęcia. Zaznaczył, że ewentualne zniesienie embarga z wyspy zależy od zmian politycznych i że musi dokonać się zmiana władz.
- Sedno sprawy jest takie, że ich gospodarka nie działa. To gospodarka niefunkcjonalna (...) To, co mają, przetrwało dzięki dotacjom ze Związku Radzieckiego, a teraz - z Wenezueli. Nie otrzymują już dotacji, więc mają poważne kłopoty, a ludzie u władzy nie wiedzą, jak to naprawić, więc muszą mieć nowych ludzi u władzy - powiedział szef dyplomacji USA.
To już kolejna zapowiedź dążenia do zmiany reżimu na Kubie. Nie dalej jak w poniedziałek prezydent Trump wyznał, że "uważa, że będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby".
- Mogę ją wyzwolić, wziąć (...), myślę, że mogę z nią zrobić, co chcę - powiedział prezydent.
Słowa te padły w obliczu blackoutów i pogarszającej się sytuacji humanitarnej na wyspie. Według "New York Timesa", Rubio chce ustąpienia prezydenta Kuby Miguela Canela-Diaza. Strategia USA ma być podobna do tej z Wenezueli, w której władze przejąłby ktoś mający umocowanie w dotychczasowym reżimie. Sekretarz stanu prowadził rozmowy z wnukiem byłego prezydenta Raula Castro, Raulem Guillermo Rodriguezem Castro.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński
Od redakcji Wiara.pl
Dodajmy, gwoli prawdy: stan gospodarki Kuby znacząco pogorszył się w ostatnich miesiącach wskutek blokowania przez Stany Zjednoczone dostaw energii na wyspę...
Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.
Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.
Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.
NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.
Nielegalny czyli od 10 tys euro wzwyż bez poinformowania.
Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.
Wyrok w aferze korupcyjnej w Londynie zapadł 16 grudnia 2023 r.
17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.
Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.
