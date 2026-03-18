info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Parlament Szkocji odrzucił ustawę ws. legalizacji wspomaganego umierania
rss newsletter facebook twitter

Parlament Szkocji odrzucił ustawę ws. legalizacji wspomaganego umierania

Colin / CC-SA 4.0 Sala obrad parlamentu Szkocji

Parlament Szkocji odrzucił we wtorek wieczorem projekt ustawy w sprawie legalizacji wspomaganego umierania. Ustawa uczyniłaby Szkocję pierwszym krajem w Zjednoczonym Królestwie, w którym takie przepisy by obowiązywały.

Za odrzuceniem ustawy głosowało 69 członków parlamentu w Edynburgu, a poparło ją 57. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa przewidywała, że dorosłe osoby w Szkocji mające przed sobą sześć miesięcy życia lub mniej mogłyby się ubiegać o pomoc we wcześniejszym zakończeniu go. Wicepremier Kate Forbes z rządzącej Szkockiej Partii Narodowej zapowiedziała, że zagłosuje przeciw. Przeciwne ustawie były też niektóre stowarzyszenia medyczne. - Lekarze, psychiatrzy, farmaceuci i specjaliści w dziedzinie opieki paliatywnej, czyli osoby, które musiałyby ją wdrażać, proszą nas, abyśmy tego nie poparli - stwierdziła Forbes. - Oni uważają, że ta ustawa jest niebezpieczna - dodała wicepremier Szkocji.

Podobny projekt ustawy, który zalegalizowałby wspomagane umieranie w Anglii i Walii, jest obecnie zablokowany w brytyjskim parlamencie w Londynie, gdzie zgłoszono do niego ponad tysiąc poprawek.

Wielka Brytania: Kościół mówi "nie" eutanazji

RADIO WATYKAŃSKIE DODANE 21.07.2015

Wielka Brytania: Kościół mówi "nie" eutanazji

W parlamencie zgłoszony został projekt ustawy o tzw. samobójstwie wspomaganym. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.03.2026 07:07

TAGI| EUTANAZJA, SZKOCJA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nowy Jork legalizuje eutanazję dla nieuleczalnie chorych | Inspirowała go wiara św. Teresy z Lisieux. Trwa proces beatyfikacyjny szkockiego millenialsa | Francja: Zgromadzenie Narodowe zgodziło się na legalizację eutanazji | W. Brytania: definicja prawna kobiety odnosi się do płci biologicznej | Watykan ogłasza nowe ramy duszpasterskie dotyczące ochrony życia | Polacy odeszli daleko od kluczowych punktów nauczania Jana Pawła II | Papież do francuskich polityków: Dyskutujmy o końcu życia, ale w prawdzie | Francja: eutanazja zamiast opieki paliatywnej | Belgia. Eutanazja dla "ludzi zmęczonych życiem"? | Biskupi francuscy przeciwko eutanazji
Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Andrzej Macura

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Najnowsze

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach"?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

„Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi" – powiedział Ojciec Święty spotykając się dzisiaj rano przed audiencją ogólną z uczestnikami konferencji „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?".

Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych - poinformowała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Dodała, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.

MSWiA chce współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o organizowanie doraźnego wsparcia materialnego i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, jako centrów dystrybucji pomocy lub miejsc schronienia w razie wystąpienia klęsk żywiołowych - poinformował PAP resort.

Jest trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie.

Policja ujęła sprawce wielokrotnych profanacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Zjawisko wywołało wstrząsy na ziemi i zaniepokojenie mieszkańców.

Co było powodem wszczęcia postępowania?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
10°C Czwartek
noc
6°C Czwartek
rano
wiecej »
 