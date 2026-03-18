info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » TSUE: Wystąpienie z Kościoła nie jest podstawą do zwolnienia z pracy w instytucji kościelnej
rss newsletter facebook twitter

TSUE: Wystąpienie z Kościoła nie jest podstawą do zwolnienia z pracy w instytucji kościelnej

SPUTNIK 1 / CC-SA 3.0

Samo wystąpienie z Kościoła nie wystarcza już do uzasadnienia zwolnienia pracownika instytucji kościelnej – zwłaszcza wtedy, gdy przynależność wyznaniowa nie jest istotnym warunkiem wykonywania konkretnej pracy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Powodem wszczęcia postępowania była skarga pedagog społecznej z Wiesbaden. Kobieta była zatrudniona w kościelnym stowarzyszeniu zajmującym się doradztwem dla kobiet w ciąży (Caritas). Kiedy wystąpiła z Kościoła katolickiego, została zwolniona. Powódka twierdziła, że wystąpienie z Kościoła nastąpiło z powodów finansowych (z powodu tzw. „specjalnej opłaty kościelnej”), jednak jej przekonania chrześcijańskie nie uległy zmianie.

Mający swą siedzibę w Luksemburgu TSUE zgodził się z argumentacją sądów niższej instancji i, powołując się na „równe traktowanie”, podkreślił: skoro w tym samym zespole bez problemów zatrudniano pracowników wyznania ewangelickiego, przynależność do Kościoła katolickiego nie może być „istotnym i uzasadnionym wymogiem zawodowym” dla tego stanowiska. Ponadto powołano się również na argument „zakazu dyskryminacji”: „Zgodnie z orzeczeniem TSUE wypowiedzenie oparte wyłącznie na formalnym akcie wystąpienia z Kościoła stanowi niedopuszczalną dyskryminację, jeżeli przynależność religijna nie jest bezwzględnie konieczna do wykonywania pracy”.

Strona kościelna argumentowała, że wystąpienie z Kościoła jest „świadomym aktem dystansowania się”, który narusza lojalność wobec pracodawcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił ten pogląd.

Wyrok ma ogromną siłę oddziaływania, ponieważ Kościoły w Niemczech, zatrudniające ponad 1,5 miliona osób, należą do największych pracodawców.
 

KAI |

dodane 18.03.2026 07:12

TAGI| TSUE

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
10°C Czwartek
noc
6°C Czwartek
rano
wiecej »
 