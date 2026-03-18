info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » MSWiA chce, aby infrastruktura parafialna w razie klęsk żywiołowych służyła za miejsca schronienia
rss newsletter facebook twitter

PAP/Tomasz Gzell Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński

MSWiA chce współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o organizowanie doraźnego wsparcia materialnego i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, jako centrów dystrybucji pomocy lub miejsc schronienia w razie wystąpienia klęsk żywiołowych - poinformował PAP resort.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński o współpracy w niesieniu pomocy ludności, która ucierpiała w klęskach żywiołowych, katastrofach naturalnych i innych zagrożeniach rozmawiali z biskupami w Sekretariacie Generalnym Konferencji Episkopatu Polski z biskupami uczestniczącymi w 404. Zebraniu Plenarnym KEP.

Jak przekazał PAP resort spraw wewnętrznych i administracji, spotkanie "stanowiło istotny element strategicznego dialogu nad wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasobów państwa i organizacji społecznych w sytuacjach kryzysowych".

"Podczas rozmów skoncentrowano się na wymianie doświadczeń w zakresie niesienia pomocy humanitarnej oraz koordynacji wsparcia logistycznego, gdzie struktury związane z kościołem, takie jak Caritas Polska, dysponują sprawdzonym potencjałem" - poinformowało ministerstwo.

Resort podkreślił, że we współpracy z Kościołem dostrzega "filar wzmacniający bezpieczeństwo lokalne". "Szczególnie w obszarze organizowania doraźnego wsparcia materialnego oraz potencjalnego wykorzystania rozproszonej infrastruktury parafialnej, która w razie wystąpienia klęsk żywiołowych może służyć jako naturalne miejsca schronienia lub centra dystrybucji pomocy" - przekazało MSWiA.

Resort zapewnił, że współpraca ta opiera się "na pełnym profesjonalizmie i wzajemnym poszanowaniu misji obu stron, przy czym jej nadrzędnym celem pozostaje ochrona życia i zdrowia mieszkańców".

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak zapewnił, że Kościół - tak jak czynił to dotychczas - będzie wspierał ludność w sytuacjach kryzysowych, wykorzystując swoją bazę, zaplecze technologiczne oraz międzynarodowe kontakty w działaniach związanych z pomocą humanitarną.

- Koordynacją pomocy humanitarnej oraz wsparcia w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych zajmują się z ramienia Kościoła katolickiego na poziomie lokalnym Caritas diecezjalne, natomiast na poziomie krajowym i międzynarodowym - Caritas Polska - przekazał.

MSWiA odniosło się również do pytania PAP o wypowiedź ekspertki z Uniwersytetu SWPS dr Dominiki Bulskiej, która zwróciła uwagę, że ze strony instytucji państwowych i mediów brak jest praktycznych wskazówek dotyczących sposobu zachowania w czasie zagrożenia. Według Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi SWPS w 2025 r. jedynie co czwarta osoba zadeklarowała, że poradziłaby sobie w takiej sytuacji.

MSWiA wskazało, że równolegle do budowania partnerstw instytucjonalnych, prowadzi działania edukacyjne, których celem jest "przekucie wiedzy teoretycznej w realne praktyki ratunkowe". "Resort ma pełną świadomość wyzwań wynikających z diagnoz społecznych dotyczących poziomu przygotowania obywateli na sytuacje zagrożenia, dlatego dostarczony do gospodarstw domowych w całej Polsce ťPoradnik bezpieczeństwaŤ uznajemy za pierwszy ważny etap kompleksowej strategii budowania odporności państwa" - przekazało MSWiA.

W najbliższym czasie, jak zapewnił resort, działania edukacyjne zyskają wymiar praktyczny w postaci Powszechnych Warsztatów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warsztaty te mają odpowiadać na potrzebę zwiększania odporności społecznej poprzez przygotowanie obywateli do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń.

"Zakres merytoryczny warsztatów obejmuje ćwiczenie praktycznych elementów podstawowych zasad: przygotowania do kryzysu, w szczególności sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, indywidualne przygotowania do ewakuacji i przetrwania w warunkach długotrwałego zagrożenia, ewakuacji, pierwszej pomocy, współdziałania z podmiotami ochrony ludności, działań pomocowych oraz środków ochrony indywidualnej" - podało MSWiA.

Celem warsztatów - dodał resort - jest zwiększenie przygotowania społeczeństwa do odpowiedzi na kryzys. Uczestnicy dedykowanych kursów mają przećwiczyć procedury ewakuacyjne, przygotowania siebie i członków rodziny do samowystarczalności na 72 godziny. Mają również opanować procedury udzielania pierwszej pomocy. Celem jest także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i upowszechnienie wiedzy.

Kursy będą prowadzone w formie praktycznych warsztatów, z naciskiem na ćwiczenia w warunkach symulowanych, co ma pozwolić uczestnikom na skuteczne przełamywanie barier i budowanie pewności działania.

"Chcemy pokazać, że przygotowanie się do kryzysu to budowanie świadomych nawyków. Realizacja warsztatów przyczyni się do wzrostu odporności społecznej, rozumianej jako gotowość obywateli do samodzielnego i zespołowego reagowania w sytuacjach zagrożenia, oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w lokalnych społecznościach" - podał resort.

Do końca roku przeprowadzone mają zostać także wojewódzkie ćwiczenia w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Ich organizatorem będą wojewodowie, w których gestii pozostaje zakres i temat ćwiczeń. Wojewódzkie ćwiczenia skierowane będą do służb i administracji publicznej.

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

Najnowsze

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna" - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

„Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi" – powiedział Ojciec Święty spotykając się dzisiaj rano przed audiencją ogólną z uczestnikami konferencji „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?".

Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych - poinformowała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Dodała, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.

Jest trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie.

Policja ujęła sprawce wielokrotnych profanacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Zjawisko wywołało wstrząsy na ziemi i zaniepokojenie mieszkańców.

Co było powodem wszczęcia postępowania?

Podobny projekt jest obecnie zablokowany w brytyjskim parlamencie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
10°C Czwartek
noc
6°C Czwartek
rano
wiecej »
 