Republika Konga: Sassou N’Guesso wybrany na piątą kadencję  

Urzędujący prezydent Republiki Konga, Denis Sassou N’Guesso, został ponownie wybrany na piątą z rzędu kadencję, wynika ze wstępnych wyników ogłoszonych we wtorek przez władze.
82-letni polityk uzyskał 94,84 proc. głosów, zdecydowanie wyprzedzając sześciu pozostałych kandydatów ubiegających się o najwyższy urząd w państwie. W czasie głosowania, zgodnie z utrwaloną praktyką, w całym kraju wyłączono dostęp do internetu, a w stolicy wprowadzono ograniczenia w ruchu.
Według danych przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych, frekwencja wyniosła 84,65 proc. a do urn trafiło około 2,6 mln kart wyborczych.
Jednak w wielu lokalach wyborczych w stolicy, Brazzaville, kolejki były krótkie lub nie było ich wcale. Mieszkańcy twierdzili, że nie wierzą, iż wybory doprowadzą do zmiany władzy, sprawowanej przez Sassou N’Guesso od 42 lat.
Sassou N’Guesso, reprezentujący Kongijską Partię Pracy, po raz pierwszy objął urząd w 1979 roku. Rządził do 1992 roku, kiedy to zorganizowano pierwsze w historii kraju wielopartyjne wybory. Do władzy powrócił w 1997 roku, po czteromiesięcznej wojnie domowej, jako lider sił zbrojnych.
Tegoroczna kampania wyborcza uwidoczniła wyraźną nierównowagę między urzędującym prezydentem a jego rywalami. Sassou N’Guesso był jedynym kandydatem prowadzącym intensywną kampanię w całym kraju, podczas gdy jego przeciwnicy mieli znacznie ograniczone możliwości działania. Ulice Brazzaville zdominowały plakaty i wizerunki prezydenta, co dodatkowo podkreślało jego przewagę.
Dwie znaczące partie opozycyjne zdecydowały się na bojkot wyborów, wskazując na brak przejrzystości i uczciwości procesu wyborczego.
Kluczowym momentem dla utrzymania władzy przez Sassou N’Guesso było referendum konstytucyjne z 2015 roku, które zniosło ograniczenia dotyczące wieku oraz liczby kadencji prezydenckich. Otworzyło to drogę do jego kolejnych startów w wyborach.
Sam kraj zmaga się poważnymi wyzwaniami gospodarczymi. Jak podaje Bank Światowy, zadłużenie zagraniczne Republiki Konga sięga 94,5 proc. produktu krajowego brutto. Jednocześnie rośnie bezrobocie wśród młodych ludzi, a ponad połowa z 5,7 mln mieszkańców żyje w ubóstwie. Aż 47 proc. populacji stanowią osoby poniżej 18. roku życia, co dodatkowo zwiększa presję społeczną i ekonomiczną.
Reelekcja Sassou N’Guesso wpisuje się w szerszy trend utrzymywania się u władzy wieloletnich przywódców w Afryce. Jest on obecnie trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie , po Paulu Biya z Kamerunu oraz Teodoro Obiang Nguema Mbasogo z Gwinei Równikowej.
Jest trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie.
