Papież: Chrześcijanin musi być narzędziem pokoju i pojednania  

Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.
- Chrześcijanin wezwany jest do tego, by był narzędziem pokoju, miłości i pojednania, aby prawdziwy pokój mógł zapanować między wszystkimi narodami - podkreślił papież pozdrawiając pielgrzymów z Bliskiego Wschodu podczas spotkania na Placu Świętego Piotra.
Zwracając się do Polaków Leon XIV oświadczył: - Okres Wielkiego Postu skłania nas do wyrażania zmysłu wiary, także poprzez wyobraźnię miłosierdzia.
- Niech dzieła pomocy, organizowane w parafiach przez stowarzyszenia charytatywne i Caritas Polska, będą sposobnością do praktykowania jałmużny i uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Wszystkich was błogosławię - dodał papież.
Kontynuując cykl katechez, poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II, Leon XIV po raz kolejny zatrzymał się nad drugim rozdziałem konstytucji Lumen gentium, który mówi o Kościele jako Ludzie Bożym. Papież przypomniał, że wierzący otrzymują od Chrystusa udział w Jego kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji i wskazał w jaki sposób przekłada się do na życie członków Kościoła.
„Wspólne kapłaństwo wiernych udzielane jest wraz z chrztem” – mówił Ojciec Święty, przypominając, że przyjęcie chrztu upoważnia wierzących do oddawania czci Bogu i publicznego wyznawania wiary. Zaś sakrament bierzmowania jeszcze bardziej wiąże ich z Kościołem i zobowiązuje do wyznawania i bronienia wiary. „Ta konsekracja leży u podstaw wspólnej misji, która łączy wyświęconych szafarzy i wiernych świeckich” – mówił. Przypomniał, że świadectwo życia chrześcijańskiego daje się poprzez „modlitwę, ascezę i czynną miłość”.
Następnie Papież przypomniał o dwóch ważnych tematach, jakie podjął Sobór Watykański II: zmyśle wiary (sensus fidei) i zgodzie wiernych (consensus fidelium). Za Komisją Doktrynalną Soboru wyjaśnił, że zmysł wiary jest jakby zdolnością Kościoła, który przez wiarę „rozpoznaje przekazane Objawienie, odróżniając prawdę od fałszu (…) wnika w nie głębiej i pełniej stosuje je w życiu”.
Dodał, że ów nadprzyrodzony zmysł wiary przejawia się w zgodzie wiernych. „Z tej jedności – powiedział Papież – która strzeże Magisterium Koscioła, wynika, że każdy ochrzczony jest aktywnym podmiotem ewangelizacji, powołanym do składania konsekwentnego świadectwa o Chrystusie, którym Pan obdarza cały swój Kościół”.
Na zakończenie rozważania, Ojciec Święty zwrócił uwagę na różnorodność łask, jakimi Chrystus obdarza Kościół, aby mógł się on odnawiać i rozwijać. „Szczególnym przejawem tej charyzmatycznej żywotności jest życie konsekrowane, które nieustannie rodzi się i rozkwita mocą łaski – mówił – Również wspólnoty i stowarzyszenia kościelne są jasnym przykładem różnorodności i płodności duchowych owoców, służących budowaniu Ludu Bożego”.
Zachęcił też do wdzięczności za bycie częścią Kościoła i zdania sobie sprawy z odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże.
O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.
„Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi” – powiedział Ojciec Święty spotykając się dzisiaj rano przed audiencją ogólną z uczestnikami konferencji „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?”.
Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych - poinformowała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Dodała, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.
Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.
MSWiA chce współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o organizowanie doraźnego wsparcia materialnego i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, jako centrów dystrybucji pomocy lub miejsc schronienia w razie wystąpienia klęsk żywiołowych - poinformował PAP resort.
Policja ujęła sprawce wielokrotnych profanacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
Co było powodem wszczęcia postępowania?
Co było powodem wszczęcia postępowania?
