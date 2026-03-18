Leon XIV: Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych

„Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi” – powiedział Ojciec Święty spotykając się dzisiaj rano przed audiencją ogólną z uczestnikami konferencji „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?”.

Zorganizowała ją Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE), Światowa Organizacja Zdrowia – Region Europejski oraz Konferencja Episkopatu Włoch.

Papież przypomniał, że właśnie dzisiaj zostanie przedstawiony drugi Europejski raport WHO na temat równego dostępu do usług zdrowotnych, który – zdaniem papieża – zwraca uwagę na sytuacje, w jakich żyje wiele osób w Europie, w szczególności tych, które na co dzień doświadczają ubóstwa, samotności i izolacji. Przypomniał: „Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pytanie „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?” zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza, jest zawsze aktualne, „które nie ma jednej, jednoznacznej odpowiedzi, ale wymaga od każdego konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi. Dlatego możemy zadać sobie pytanie: kim jest dla mnie, w tym momencie mojego życia, bliźni?” – stwierdził papież.

Na koniec przytoczył słowa św. Augustyna, który stwierdził, że „Sam Bóg, nasz Pan, pragnął, by nazywano Go naszym bliźnim. Nasz Pan Jezus Chrystus bowiem wskazuje na siebie poprzez postać człowieka, który udzielił pomocy leżącemu przy drodze na wpół martwemu, rannemu i porzuconemu przez zbójców”. Dla Leona XIV ważne jest zatem, aby o nikim nie zapominać, ponieważ „złudne jest myślenie, że ignorując tych braci i siostry, łatwiej będzie osiągnąć stan szczęścia. Tylko razem będziemy mogli budować wspólnoty oparte na solidarności i zdolne do troski o każdego, w których rozwijają się dobrobyt i pokój, z korzyścią dla wszystkich. Troska o innych pomaga żyć własnym życiem” – powiedział na zakończenie Ojciec Święty.

Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.

dodane 18.03.2026 12:53

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Andrzej Macura

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Autoreklama

Autoreklama

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

MEN: Szykujemy przepisy zakazujące od września używania telefonów komórkowych w podstawówkach

MEN: Szykujemy przepisy zakazujące od września używania telefonów komórkowych w podstawówkach

Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych - poinformowała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Dodała, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

MSWiA chce, aby infrastruktura parafialna w razie klęsk żywiołowych służyła za miejsca schronienia

MSWiA chce, aby infrastruktura parafialna w razie klęsk żywiołowych służyła za miejsca schronienia

MSWiA chce współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o organizowanie doraźnego wsparcia materialnego i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, jako centrów dystrybucji pomocy lub miejsc schronienia w razie wystąpienia klęsk żywiołowych - poinformował PAP resort.

Republika Konga: Sassou N’Guesso wybrany na piątą kadencję

Republika Konga: Sassou N’Guesso wybrany na piątą kadencję

Jest trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie.

Opluł ołtarz, rzucił krzyżem w tabernakulum. Profanacja kościoła w Białymstoku

Opluł ołtarz, rzucił krzyżem w tabernakulum. Profanacja kościoła w Białymstoku

Policja ujęła sprawce wielokrotnych profanacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Siedmiotonowy meteoryt eksplodował nad Ohio

Siedmiotonowy meteoryt eksplodował nad Ohio

Zjawisko wywołało wstrząsy na ziemi i zaniepokojenie mieszkańców.

Co było powodem wszczęcia postępowania?

TSUE: Wystąpienie z Kościoła nie jest podstawą do zwolnienia z pracy w instytucji kościelnej

Co było powodem wszczęcia postępowania?

Parlament Szkocji odrzucił ustawę ws. legalizacji wspomaganego umierania

Parlament Szkocji odrzucił ustawę ws. legalizacji wspomaganego umierania

Podobny projekt jest obecnie zablokowany w brytyjskim parlamencie.

