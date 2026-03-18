Leon XIV: Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych  

Zorganizowała ją Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE), Światowa Organizacja Zdrowia – Region Europejski oraz Konferencja Episkopatu Włoch.

Papież przypomniał, że właśnie dzisiaj zostanie przedstawiony drugi Europejski raport WHO na temat równego dostępu do usług zdrowotnych, który – zdaniem papieża – zwraca uwagę na sytuacje, w jakich żyje wiele osób w Europie, w szczególności tych, które na co dzień doświadczają ubóstwa, samotności i izolacji. Przypomniał: „Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi”.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pytanie „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?” zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza, jest zawsze aktualne, „które nie ma jednej, jednoznacznej odpowiedzi, ale wymaga od każdego konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi. Dlatego możemy zadać sobie pytanie: kim jest dla mnie, w tym momencie mojego życia, bliźni?” – stwierdził papież.

Na koniec przytoczył słowa św. Augustyna, który stwierdził, że „Sam Bóg, nasz Pan, pragnął, by nazywano Go naszym bliźnim. Nasz Pan Jezus Chrystus bowiem wskazuje na siebie poprzez postać człowieka, który udzielił pomocy leżącemu przy drodze na wpół martwemu, rannemu i porzuconemu przez zbójców”. Dla Leona XIV ważne jest zatem, aby o nikim nie zapominać, ponieważ „złudne jest myślenie, że ignorując tych braci i siostry, łatwiej będzie osiągnąć stan szczęścia. Tylko razem będziemy mogli budować wspólnoty oparte na solidarności i zdolne do troski o każdego, w których rozwijają się dobrobyt i pokój, z korzyścią dla wszystkich. Troska o innych pomaga żyć własnym życiem” – powiedział na zakończenie Ojciec Święty.