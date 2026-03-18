Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?  

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.
9 października 1949 r. cztery dziewczynki z Heroldsbach w Górnej Frankonii twierdziły, że ukazała im się Matka Boża. Był to początek prawdopodobnie jednych z najbardziej niezwykłych objawień nadprzyrodzonych w historii Kościoła katolickiego. Przez trzy lata, aż do 31 października 1952 r., cztery dziewczynki, wraz z pięcioma innymi dziewczynkami w tym samym wieku i wieloma dorosłymi, widziały Maryję i Jezusa, aniołów i świętych, a nawet Trójcę Świętą, przez setki dni. Jednocześnie, 8 grudnia 1949 roku, na oczach 10 000 naocznych świadków dokonał się „cud słoneczny”; 2 lutego 1950 roku, na oczach 70 000 naocznych świadków, dokonał się „cud światła”; a 1 listopada 1950 roku, trzystu wiernych zobaczyło świetlistą postać Maryi z Dzieciątkiem na rękach, powoli zstępującą z nieba nocą i powracającą do niego.
Jednakże, chociaż uznani eksperci, po długich dyskusjach ze świadkami, potwierdzili autentyczność domniemanych objawień, archidiecezja bamberska odniosła się do nich raczej nieprzychylnie. W szczególności biskup pomocniczy Artur Michael Landgraf stanowczo odrzucił odrodzenie pobożności ludowej, przejawiające się w Heroldsbach, z jej, zdaniem teologa, „przestarzałą wiarą w cuda” i doprowadził do zakazu pielgrzymek do Heroldsbach, najpierw przez archidiecezję, a następnie przez Rzym. Dzieci, które widziały objawienia, oraz wszyscy ich zwolennicy zostali ekskomunikowani, a księża, którzy nadal ich bronili, zostali natychmiast, w ramach kary, przeniesieni. Mimo to dzieci, z których czworo wciąż żyje, do dziś utrzymują, że Maryja rzeczywiście im się ukazała. Dopiero w 1998 roku archidiecezja Bambergu oficjalnie zezwoliła na pielgrzymki na Górę Objawień i ustanowiła diecezjalne centrum modlitwy w Heroldsbach, którego pierwszym rektorem był o. von Stockhausen. Od 2025 roku centrum modlitwy znajduje się pod kierownictwem jego współbrata o. Markusa Straubhaara.
W 2020 r. papież Franciszek udostępnił akta dotyczące „sprawy Heroldsbach” do badań. Niemiecki historyk Michael Hesemann uzyskał dostęp do archiwów watykańskich, przeanalizował je i cztery lata później opublikował książkę. W książce „Heroldsbach – When Heaven Touched Earth” (2024) (Heroldsbach - Kiedy niebo dotknęło ziemi) zademonstrował sposoby, głównie celową dezinformację, stosowane przez biskupa pomocniczego Grafa, aby doprowadzić do odrzucenia Heroldsbach przez Watykan. „Bezpodstawne plotki wiejskie zostały przyjęte za dobrą monetę, a setki zeznań świadków potwierdzających zjawiska nadprzyrodzone zamieciono pod dywan” – wyjaśnił Hesemann podczas prezentacji książki w Heroldsbach w 2024 roku. „Nadszedł czas, aby Watykan ponownie otworzył sprawę - i zrewidował swój druzgocący werdykt z 1951 roku” - domaga się autor.
Leon XIV z wielkim zainteresowaniem zapoznał się ze studium Hesemanna, gdy o. Dietrich von Stockhausen wręczył mu je w zeszłą środę. Znał autora, ponieważ Hesemann opublikował jesienią 2025 roku biografię o nim „Leon XIV – papież i budowniczy mostów”. Obiecał bliżej przyjrzeć się „sprawie Heroldsbach”. Po 75 latach sprawa wydaje się znów nabierać tempa. Teraz Watykan musi zbadać, czy Matka Boża rzeczywiście objawiła się w Górnej Frankonii.
Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.
Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.
O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.
„Zdrowie nie może być luksusem dla nielicznych, ale jest warunkiem niezbędnym dla pokoju społecznego. Powszechna opieka zdrowotna to nie tylko cel techniczny do osiągnięcia, ale przede wszystkim imperatyw moralny dla społeczeństw, które chcą nazywać się sprawiedliwymi” – powiedział Ojciec Święty spotykając się dzisiaj rano przed audiencją ogólną z uczestnikami konferencji „Kto jest dzisiaj moim bliźnim?”.
Ministerstwo kończy prace nad przepisami, które spowodują, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych - poinformowała w środę w Olsztynie szefowa MEN Barbara Nowacka. Dodała, że jest to "decyzja przyspieszona", po jej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.
Papież Leon XIV powiedział w środę, że chrześcijanin musi być narzędziem pokoju, miłości i pojednania. Słowa te skierował do wiernych przybyłych na audiencję generalną z Bliskiego Wschodu. Zwracając się do Polaków papież zaapelował o praktykowanie uczynków miłosierdzia.
MSWiA chce współpracować z Kościołem w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa lokalnego. Chodzi o organizowanie doraźnego wsparcia materialnego i wykorzystanie rozproszonej infrastruktury parafialnej, jako centrów dystrybucji pomocy lub miejsc schronienia w razie wystąpienia klęsk żywiołowych - poinformował PAP resort.
Jest trzecim najdłużej rządzącym prezydentem na kontynencie.
Policja ujęła sprawce wielokrotnych profanacji w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
Zjawisko wywołało wstrząsy na ziemi i zaniepokojenie mieszkańców.
Co było powodem wszczęcia postępowania?
Co było powodem wszczęcia postępowania?
Podobny projekt jest obecnie zablokowany w brytyjskim parlamencie.