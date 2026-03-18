Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II  

Według informacji przekazanych przez patriarchat w Tbilisi, hierarcha odszedł wczoraj wieczorem. Jeszcze tego samego dnia wiernych proszono o modlitwę w jego intencji, gdy jego stan określano jako krytyczny. Na dziś zwołano posiedzenie Świętego Synodu, a także zaplanowano uroczystości pogrzebowe. Ciało patriarchy zostało przeniesione w procesji do katedry Najświętszej Trójcy w Tbilisi.

Jak przypomina Vatican News, Eliasz II urodził się w 1933 roku we Władykaukazie. Przez niemal pół wieku stał na czele Gruzińskiego Autokefalicznego Kościoła Apostolskiego, będąc jedną z najważniejszych postaci prawosławia.

Hierarcha był również aktywny na polu dialogu ekumenicznego. Dwukrotnie spotkał się z Jan Paweł II – w 1980 roku w Watykanie oraz w 1999 roku w Tbilisi. W 2016 roku przyjął także papież Franciszek podczas jego wizyty w Gruzji.

Szczególne znaczenie miało spotkanie z 1980 roku, kiedy po raz pierwszy patriarcha Gruzińskiego Kościoła złożył wizytę w Watykanie. Było ono symbolem braterskich relacji między Kościołami, odwołujących się do wspólnego dziedzictwa apostołów Piotra i Andrzeja.

Śmierć Eliasza II kończy ważny rozdział w historii Kościoła w Gruzji oraz w relacjach ekumenicznych między Wschodem a Zachodem.