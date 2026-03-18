Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II
Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Vatican Media Jan Paweł II i Eliasz II w 1999 r.

Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.

Według informacji przekazanych przez patriarchat w Tbilisi, hierarcha odszedł wczoraj wieczorem. Jeszcze tego samego dnia wiernych proszono o modlitwę w jego intencji, gdy jego stan określano jako krytyczny. Na dziś zwołano posiedzenie Świętego Synodu, a także zaplanowano uroczystości pogrzebowe. Ciało patriarchy zostało przeniesione w procesji do katedry Najświętszej Trójcy w Tbilisi.

Jak przypomina Vatican News, Eliasz II urodził się w 1933 roku we Władykaukazie. Przez niemal pół wieku stał na czele Gruzińskiego Autokefalicznego Kościoła Apostolskiego, będąc jedną z najważniejszych postaci prawosławia.

Hierarcha był również aktywny na polu dialogu ekumenicznego. Dwukrotnie spotkał się z Jan Paweł II – w 1980 roku w Watykanie oraz w 1999 roku w Tbilisi. W 2016 roku przyjął także papież Franciszek podczas jego wizyty w Gruzji.

Szczególne znaczenie miało spotkanie z 1980 roku, kiedy po raz pierwszy patriarcha Gruzińskiego Kościoła złożył wizytę w Watykanie. Było ono symbolem braterskich relacji między Kościołami, odwołujących się do wspólnego dziedzictwa apostołów Piotra i Andrzeja.

Śmierć Eliasza II kończy ważny rozdział w historii Kościoła w Gruzji oraz w relacjach ekumenicznych między Wschodem a Zachodem.

kb/Vatican News

GOSC.PL |

dodane 18.03.2026 17:41

TAGI| ELIASZ II, GRUZIŃSKI KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, GRUZJA

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.

Te dane są postrzegane jako znak nadziei.

Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.

Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Z powodu burzy Therese.

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

