Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia
Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia  
Vatican Media Kard. Becciu.

Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.

Rozprawa zostanie powtórzona w postępowaniu apelacyjnym. Postanowienie wynika z przedłożenia przez prokuratora Diddiego dokumentacji częściowo utajnionej. Adwokaci kardynała twierdzą, że naruszono prawo do obrony. Na pytanie co to oznacza, i jaki będzie dalszy bieg procedowania w tej sprawie odpowiada na łamach katolickiego dziennika „Avvenire” Giuseppe Muolo.

Dziennikarz stwierdza, że nie oznacza to, iż wszystko trzeba zacząć od nowa. Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego precyzuje bowiem, że „nie stwierdza całkowitej nieważności całego wyroku pierwszej instancji: ani postępowania, ani wyroku. Te bowiem zachowują swoją moc”. Wyrok pozostaje zatem ważny. Konieczne będzie jednak powtórzenie etapów postępowania (takich jak przesłuchanie świadków i ocena dowodów) przed Sądem Apelacyjnym.

Decyzja została podjęta z powodu nieprzedłożenia przez prokuratora Alessandro Diddi pełnej dokumentacji śledczej w procesie pierwszej instancji. Postanowienie mówi o „dokumentach częściowo zakreślonych”, które zostały przedstawione w niekompletnej wersji. W konsekwencji ograniczono prawo oskarżonych do obrony.

Wśród pominiętych fragmentów znalazły się również rozmowy Genoveffy Ciferri i Franceski Immacolaty Chaouqui dotyczące świadka, prałata Alberto Perlaski, byłego dyrektora Biura Administracyjnego Sekretariatu Stanu. Rozmowy te zostały opublikowane kilka miesięcy temu przez gazetę „Domani” i wydają się wskazywać na porozumienie między obiema kobietami, a także innymi osobami, co zdaniem obrony kard. Becciu może wskazywać, że śledztwo zbudowano na fałszywych podstawach.

Prawnicy kardynała wraz z obrońcami pozostałych oskarżonych zaskarżyli wyrok z 16 grudnia 2023 r. (który skazał kardynała na 5 lat i 6 miesięcy więzienia), podnosząc zarzuty nieważności dotyczące całego systemu oskarżenia: od postanowienia o wniesieniu sprawy do sądu wydanego przez Biuro Promotora Sprawiedliwości (odpowiednik prokuratora), poprzez brak pełnego złożenia akt postępowania przygotowawczego, aż po postanowienia wydane przez sąd pierwszej instancji. Ich wnioski zostały zatem uwzględnione tylko częściowo.

Adwokaci kardynała Angelo Becciu wyrazili zadowolenie z postanowienia  Trybunału Apelacyjnego. „Pokazuje to, że od samego początku mieliśmy rację, wskazując na naruszenie prawa do obrony i domagając się przestrzegania prawa w celu przeprowadzenia sprawiedliwego procesu. I w tej kwestii postanowienie całkowicie podważa wyrok Sądu” - stwierdzili. Obrona kwestionowała również fakt, że nie zostały „terminowo opublikowane” reskrypty papieża Franciszka, którymi rozszerzono uprawnienia Urzędu Promotora Sprawiedliwości.

Jest to zatem sytuacja bez precedensu, jak zauważa sam watykański Trybunał Apelacyjny w swoim postanowieniu, ponieważ w orzeczeniach sędziów watykańskich nie ma precedensów odnoszących się do częściowego złożenia akt postępowania przygotowawczego lub złożenia dokumentów częściowo zakreślonych. Jednak oczywiste jest nieprzestrzeganie zasady pełnej znajomości wszystkich akt zgromadzonych podczas postępowania przygotowawczego przez oskarżonego i jego obrońcę. Stąd decyzja o „względnej nieważności”, ponieważ „został naruszony fundamentalny akt postępowania, jakim jest wezwanie do sądu”, a teraz skutkiem tego Trybunał Apelacyjny musi uznać wyrok za nieważny i zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania w tej właśnie instancji.

Na zakończenie postanowienia Trybunał Apelacyjny nakazuje Prokuraturze złożenie w sekretariacie, w terminie do 30 kwietnia 2026 r., wszystkich akt postępowania przygotowawczego w ich pełnej wersji; wyznacza stronom termin do 15 czerwca 2026 r. na zapoznanie się z aktami i dokumentami oraz na przygotowanie dowodów obrony. Wyznacza również termin rozprawy na 22 czerwca 2026 r. o godz. 9:00, na którą strony mają się stawić w celu ustalenia harmonogramu kolejnych rozpraw. Proces rozpocznie się od tego momentu – stwierdza Giuseppe Muolo.

KAI

dodane 18.03.2026 17:50

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kardynał Parolin: Trumpowi i Izraelowi powiedziałbym, żeby zakończyli wojnę | Światowy Kongres Apostolski o Miłosierdziu w czerwcu w Wilnie | IV Niedziela Wielkiego Postu to niedziela Laetare, czyli radości | Aktualizacja: Przeprowadzka papieża - to właśnie dziś! | Papież: Czy chrześcijanie odpowiedzialni za wojny mają odwagę, by zrobić rachunek sumienia?

Układanie kostki

Układanie kostki

Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.

Krzyże, kapliczki

Krzyże, kapliczki

Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.

Sklejaj konsekwentnie

Sklejaj konsekwentnie

Cóż po najlepszej nawet teorii, jeśli nie jest wprowadzana w życie?

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Te dane są postrzegane jako znak nadziei.

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire", z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Z powodu burzy Therese.

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

