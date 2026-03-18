Decyzję o wstrzymaniu działań militarnych podjęto z powodu święta Id al-Fitr, czyli zakończenia ramadanu.
Pakistan tymczasowo wstrzymuje działania militarne przeciw Afganistanowi - oświadczył w środę minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar w komunikacie na platformie X. Niedługo potem o przerwaniu walk poinformowały również władze w Kabulu.
Minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar napisał w komunikacie na platformie X, że decyzję o wstrzymaniu działań militarnych podjęto z powodu święta Id al-Fitr, czyli zakończenia ramadanu, przypadającego pod koniec tygodnia.
Według niego ten "gest dobrej woli" był własną inicjatywą Pakistanu, podjętą na prośbę Turcji, Arabii Saudyjskiej i Kataru.
Wstrzymanie walk zacznie obowiązywać o północy w nocy ze środy na czwartek i potrwa do północy 23 marca.
Wkrótce potem także rzecznik rządu Afganistanu Zabihullah Mudżahid napisał na X, że władze w Kabulu wstrzymają "operacje obronne" z okazji Id al-Fitr na prośbę wspomnianych wyżej państw. Zastrzegł jednak, że w przypadku zagrożenia Afganistan odpowie na każdą napaść.
Wcześniej wojsko pakistańskie powiadomiło, że obiekt w Kabulu, zbombardowany w tym tygodniu przez Pakistan, był wykorzystywany do przechowywania dronów i broni, a także do szkolenia zamachowców samobójców. Rząd Afganistanu utrzymywał natomiast, że celem poniedziałkowego ataku pakistańskiego był szpital leczący uzależnienia.
Według przedstawiciela Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA), w ataku tym zginęły 143 osoby. Władze Afganistanu szacowały liczbę ofiar śmiertelnych na około 400, a rannych - na około 250.
Starcia między wojskami obu państw rozpoczęły się 26 lutego, gdy Afganistan rozpoczął ataki transgraniczne w odpowiedzi na pakistańskie naloty, w których - według Kabulu - zginęli cywile. Władze Pakistanu oskarżają rząd w Kabulu o ukrywanie bojowników, przeprowadzających ataki na terytorium pakistańskie. Talibowie przekonują, że nie wspierają takich grup.
