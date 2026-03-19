Kardynał Parolin: Trumpowi i Izraelowi powiedziałbym, żeby zakończyli wojnę

kard. Pietro Parolin  
Henryk Przondziono /Foto Gość kard. Pietro Parolin

Destabilizacja jest coraz bardziej dramatyczna.

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oświadczył w środę w Rzymie, że prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz Izraelczykom powiedziałby, aby jak najszybciej zakończyli wojnę na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że destabilizacja jest coraz bardziej dramatyczna i że należy zostawić Liban w spokoju.

Podczas rozmowy z dziennikarzami sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zapytany o to, co powiedziałby Trumpowi w związku z wojną na Bliskim Wschodzie odparł: - Powiedziałbym, żeby jak najszybciej ją zakończył, bo naprawdę za drzwiami jest niebezpieczeństwo eskalacji. Powiedziałbym, żeby zostawić Liban w spokoju. Problemy powinny być rozwiązywane poprzez dialog i dyplomację.

Kardynał Parolin zaznaczył, że ten sam apel skierowałby do Izraelczyków.

- Niech dążą do rozwiązania problemów, które mogą być albo takich, które według nich są drogami pokojowymi dyplomacji i dialogu - oświadczył bliski współpracownik papieża Leona XIV.

Zwrócił też uwagę na to, że "planetarna destabilizacja staje się każdego dnia coraz bardziej dramatyczna".

Mówił również o "irracjonalności" relacji między narodami opartej na strachu i dominacji siły.

- Papież proponuje słuchanie, dialog, miłość - powiedział kardynał Pietro Parolin. (PAP)

dodane 19.03.2026 06:17

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli... | USA i Izrael zaatakowały kompleks nuklearny w Natanz w środkowym Iranie | Izrael uderza w cele w Teheranie i Bejrucie | ZEA: Służby rozbiły sieć terrorystyczną powiązaną z Iranem i Hezbollahem | Bliski Wschód: Fala nocnych ataków w regionie
Układanie kostki

ks. Leszek Smoliński

Układanie kostki

Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.

Krzyże, kapliczki

Maria Sołowiej

Krzyże, kapliczki

Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.

Sklejaj konsekwentnie

Andrzej Macura

Sklejaj konsekwentnie

Cóż po najlepszej nawet teorii, jeśli nie jest wprowadzana w życie?

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Te dane są postrzegane jako znak nadziei.

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire", z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Z powodu burzy Therese.

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

