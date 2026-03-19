Destabilizacja jest coraz bardziej dramatyczna.
Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin oświadczył w środę w Rzymie, że prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi oraz Izraelczykom powiedziałby, aby jak najszybciej zakończyli wojnę na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że destabilizacja jest coraz bardziej dramatyczna i że należy zostawić Liban w spokoju.
Podczas rozmowy z dziennikarzami sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zapytany o to, co powiedziałby Trumpowi w związku z wojną na Bliskim Wschodzie odparł: - Powiedziałbym, żeby jak najszybciej ją zakończył, bo naprawdę za drzwiami jest niebezpieczeństwo eskalacji. Powiedziałbym, żeby zostawić Liban w spokoju. Problemy powinny być rozwiązywane poprzez dialog i dyplomację.
Kardynał Parolin zaznaczył, że ten sam apel skierowałby do Izraelczyków.
- Niech dążą do rozwiązania problemów, które mogą być albo takich, które według nich są drogami pokojowymi dyplomacji i dialogu - oświadczył bliski współpracownik papieża Leona XIV.
Zwrócił też uwagę na to, że "planetarna destabilizacja staje się każdego dnia coraz bardziej dramatyczna".
Mówił również o "irracjonalności" relacji między narodami opartej na strachu i dominacji siły.
- Papież proponuje słuchanie, dialog, miłość - powiedział kardynał Pietro Parolin. (PAP)
sw/ zm/
Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.
Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.
W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.
Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.
Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.
Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire", z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.
Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.