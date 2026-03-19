Trump: Wysadzę w powietrze irańskie złoże gazowe

Na Izrael też spadają pociski  
Na Izrael też spadają pociski
Mieszkańcy Tel Avivu w podziemiach

Jeśli Iran jeszcze raz uderzy w LNG Kataru...

 Prezydent USA Donald Trump zapewnił w środę wieczorem, że nie wiedział o izraelskim ataku na irańskie złoże gazowe South Pars. Zapowiedział jednocześnie, że jeśli Iran jeszcze raz uderzy w katarskie obiekty LNG, to USA wysadzą w powietrze całe złoże South Pars.

"Izrael, rozzłoszczony tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, agresywnie uderzył w duży obiekt znany jako złoże gazowe South Pars w Iranie. Została zaatakowana stosunkowo niewielka część całości. Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku i Katar w żaden sposób ani w żadnej formie nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że do tego dojdzie" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

"Niestety Iran nie wiedział ani o tym, ani o żadnych innych istotnych faktach dotyczących ataku na South Pars i w sposób nieuzasadniony i niesprawiedliwy zaatakował część obiektu gazowego LNG Kataru. IZRAEL NIE PRZEPROWADZI WIĘCEJ ATAKÓW na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział" - dodał.

"Nie chcę autoryzować tego poziomu przemocy i zniszczenia ze względu na długoterminowe skutki dla przyszłości Iranu, ale jeśli LNG Kataru zostanie ponownie zaatakowane, nie zawaham się. Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP" - zakończył wpis.

Wcześniej tego dnia przedstawiciele władz amerykańskich, cytowani przez dziennik "Wall Street Journal", powiedzieli, że Trump wydał zgodę na środowy izraelski atak na South Pars, ale nie chce więcej uderzeń na obiekty energetyczne w Iranie.

Trump wiedział zawczasu o planowanym izraelskim ataku i poparł uderzenie, chcąc w ten sposób wysłać sygnał Teheranowi w związku z blokowaniem przez Iran cieśniny Ormuz - czytamy. Prezydent uważa, że Iran odebrał ten sygnał i obecnie jest przeciwny atakom na irańską infrastrukturę energetyczną - przekazały źródła.

W głównym irańskim zakładzie gazowym, położonym w Bandar Kangan nad Zatoką Perską, doszło w środę do pożaru w wyniku ataku. Irańska telewizja przekazała, że część zakładów została trafiona pociskami USA i Izraela. Izraelskie media donosiły natomiast, że atak na South Pars został przeprowadzony przez Izrael za zgodą Stanów Zjednoczonych.

Jak przypomniała agencja AFP, South Pars/North Dome to największe znane złoże gazu na świecie, dzielone przez Iran z Katarem. Dostarcza ono około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran, który eksploatuje je od końca lat 90. XX wieku.

W środę w wyniku irańskiego ataku na najważniejszą instalację gazową Kataru - Ras Laffan - wybuchł pożar. Władze katarskie powiadomiły, że pożar spowodował "znaczne" szkody. Obiekt, należący do QatarEnergy, dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w skroplony gaz ziemny (LNG). W 2025 roku QatarEnergy wyeksportował 80,97 mln ton LNG.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

Iran zagroził w środę Stanom Zjednoczonym i Izraelowi zniszczeniem ich infrastruktury energetycznej w odpowiedzi na atak na irańskie obiekty obsługujące rozległe pola gazu South Pars/North Dome.

"Po raz kolejny ostrzegamy, że popełniliście poważny błąd, atakując infrastrukturę energetyczną Republiki Islamskiej i że odpowiedź na ten atak jest przygotowywana" - ogłosił w komunikacie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

"Jeśli to się powtórzy, ataki na infrastrukturę energetyczną waszą i waszych sojuszników nie ustaną, dopóki nie zostanie ona całkowicie zniszczona, a nasz odpowiedź będzie znacznie ostrzejsza niż ataki z zeszłej nocy" - ostrzegła irańska Gwardia Rewolucyjna.

W środę w głównym irańskim zakładzie gazowym, położonym w Bandar Kangan nad Zatoką Perską, doszło do pożaru w wyniku ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela. W wyniku tego wstrzymane zostały dostawy gazu z Iranu do Iraku.

dodane 19.03.2026 06:16

PRZECZYTAJ TAKŻE
Iran: Rozważamy opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz | Bundeswehra nie powinna sprzątać po Trumpie | Potężne eksplozje w Dausze i Dubaju - kolejne ataki Iranu na sąsiadów | Japonia i Australia nie wyślą okrętów do cieśniny Ormuz | Amerykańskie siły zbombardowały irańską wyspę Chark; Teheran zapowiedział odwet
Czekając na Triduum

ks. Włodzimierz Lewandowski

Czekając na Triduum

Kolejne dekrety biskupów, przypominające to, co od dawna powinno być czymś oczywistym, wywołują różne emocje.

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Andrzej Macura

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Iran: Rozważamy opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz

Iran: Rozważamy opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz

Blokada cieśniny już teraz spowodowała skok cen paliw, a w dłuższej perspektywie grozi globalnym kryzysem gospodarczym.

"Na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych"

"Na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych"

To - zdaniem ministra obrony Włoch Guido Crosetty - największy problem w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.

W NATO

USA: Wypowiedzi Trumpa szkodzą NATO

To bzdura, że USA mogą wyjść z Sojuszu bez zgody Kongresu.

Przedstawiciele pacjentów i szpitali: nowe reguły finansowania opóźnią diagnostykę

Przedstawiciele pacjentów i szpitali: nowe reguły finansowania opóźnią diagnostykę

Zasady płacenia za świadczenia ponad limit chce zmienić NFZ.

Dziś szczyt UE o cenach energii: wśród tematów reforma systemu handlu emisjami ETS

Dziś szczyt UE o cenach energii: wśród tematów reforma systemu handlu emisjami ETS

Sytuacja na Bliskim Wschodzie dodatkowo komplikuje i tak trudną sytuację z wysokimi cenami energii.

Sejm knebluje Kancelarię Prezydenta? Wg. nowego regulaminu tylko premier będzie mógł wystąpić w dowolnym momencie obrad

Sejm knebluje Kancelarię Prezydenta? Wg. nowego regulaminu tylko premier będzie mógł wystąpić w dowolnym momencie obrad

Posłowie PiS nazywają nowe regulacje "Lex Bogucki", ponieważ większość sejmowa wprowadza je po ostatnich wystąpieniach szefa Kancelarii Prezydenta. Posłowie KO są innego zdania.

kard. Pietro Parolin

Kardynał Parolin: Trumpowi i Izraelowi powiedziałbym, żeby zakończyli wojnę

Destabilizacja jest coraz bardziej dramatyczna.

Na Izrael też spadają pociski

Trump: Wysadzę w powietrze irańskie złoże gazowe

Jeśli Iran jeszcze raz uderzy w LNG Kataru...

Oszlifowany, nieoszlifowany...

Znalezione na gruzowisku diamenty trafiły na licytację urzędu skarbowego

Właściciel kosztowności nie został ustalony.

Ceny gazu też w górę

Bundeswehra nie powinna sprzątać po Trumpie

"Spiegel" o apelu USA o wsparcie wojskowe w Iranie.

Czy potem wojna wróci?

Pakistan i Afganistan zapowiedziały tymczasowe wstrzymanie działań wojennych

Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.

Niedźwiedź

Ponad 16 mln zł na ochronę niedźwiedzi i bezpieczeństwo mieszkańców

W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.

