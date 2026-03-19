"Na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych"
"Na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych"

"Na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych"  
Minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył w czwartek, że na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych. W wywiadzie radiowym ocenił, że obecnie jest to największy problem w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.

W rozmowie z komercyjną włoską stacją radiową szef resortu obrony powiedział: - Bezpośrednie ataki na Włochy ze strony Iranu albo jego wspólników takich, jak Hezbollah nie są obecnie brane pod uwagę. Ale kwestia jest inna, to terroryzm. Szacuje się, że na świecie rozsiane są setki uśpionych irańskich komórek; to osoby, które wydają się zwyczajnymi ludźmi, ale są gotowe do aktu terroryzmu w każdej chwili.

- Te komórki są uśpione od lat i znajdują się na całym świecie. To jest największy problem także dla krajów, które nie uczestniczą bezpośrednio w konflikcie- ocenił minister obrony.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły zbrojną operację przeciwko Iranowi, który odpowiada atakami na kraje Bliskiego Wschodu. Włosi ewakuowali część swoich żołnierzy z kilku państw regionu.

PAP |

dodane 19.03.2026 12:01

TAGI| BLISKI WSCHÓD, IRAN, PAP, RZĄD, TERRORYZM, WOJNA, WŁOCHY

Czekając na Triduum

ks. Włodzimierz Lewandowski

Czekając na Triduum

Kolejne dekrety biskupów, przypominające to, co od dawna powinno być czymś oczywistym, wywołują różne emocje.

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Iran: Rozważamy opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz

Iran: Rozważamy opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz

Blokada cieśniny już teraz spowodowała skok cen paliw, a w dłuższej perspektywie grozi globalnym kryzysem gospodarczym.

"Na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych"

"Na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych"

To - zdaniem ministra obrony Włoch Guido Crosetty - największy problem w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.

Przedstawiciele pacjentów i szpitali: nowe reguły finansowania opóźnią diagnostykę

Dziś szczyt UE o cenach energii: wśród tematów reforma systemu handlu emisjami ETS

Sejm knebluje Kancelarię Prezydenta? Wg. nowego regulaminu tylko premier będzie mógł wystąpić w dowolnym momencie obrad

