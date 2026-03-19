Minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył w czwartek, że na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych. W wywiadzie radiowym ocenił, że obecnie jest to największy problem w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.
W rozmowie z komercyjną włoską stacją radiową szef resortu obrony powiedział: - Bezpośrednie ataki na Włochy ze strony Iranu albo jego wspólników takich, jak Hezbollah nie są obecnie brane pod uwagę. Ale kwestia jest inna, to terroryzm. Szacuje się, że na świecie rozsiane są setki uśpionych irańskich komórek; to osoby, które wydają się zwyczajnymi ludźmi, ale są gotowe do aktu terroryzmu w każdej chwili.
- Te komórki są uśpione od lat i znajdują się na całym świecie. To jest największy problem także dla krajów, które nie uczestniczą bezpośrednio w konflikcie- ocenił minister obrony.
28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły zbrojną operację przeciwko Iranowi, który odpowiada atakami na kraje Bliskiego Wschodu. Włosi ewakuowali część swoich żołnierzy z kilku państw regionu.
