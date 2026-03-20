UE: Na szczycie zmieniono kierunek myślenia o systemie ETS

Teraz KE przedstawi propozycje zmian.
Przedłużenie darmowych uprawnień w systemie handlu emisjami ETS oraz uwolnienie rezerw tych na sprzedaż - tak unijne źródło podsumowało wyniki unijnego szczytu poświęconego cenom energii. Według niego na spotkaniu w czwartek zmieniono kierunek myślenia o systemie ETS, w następnej kolejności ma być ETS2.
Według unijnych dyplomatów żaden z przywódców unijne "27" nie poparł najbardziej radykalnego postulatu, jakim jest wstrzymanie systemu ETS, ponieważ to byłaby rewolucja dla europejskiego przemysłu i inwestorów. Nawet najbardziej radykalny wśród liderów premier Czech Andrej Babisz był konstruktywny i otwarty na rozmowę. We wnioskach końcowych ze szczytu "przeszedł" forsowany przez niego zapis o tym, że Komisja Europejska ma zaproponować reformę ETS do czerwca.
W konkluzjach szefowie państw i rządów UE uzgodnili jednak zapisy, które mają przynieść w najbliższych miesiącach konkretne rozwiązania zmniejszające obciążenia związane z funkcjonowaniem systemu. W szczególności należy się spodziewać sięgnięcia przez Komisję Europejską do rezerw uprawnień na emisję, które, uwolnione na rynek, doprowadzą do spadku ich cen. Ma to przynieść ulgę dla przemysłu i przyczynić się obniżenia rachunków za prąd dla konsumentów, zwłaszcza krajów, których PKB na jednego mieszkańca znajduje się poniżej unijnej średniej. Będzie więc dotyczyć Polski.
Obserwujący z bliska obrady Rady Europejskiej urzędnik powiedział grupie dziennikarzy, że udało się zbudować porozumienie ponadregionalne wokół ETS - nie tylko kraje Europy Środkowej wzywały do zmian, ale też dołączyły do nich Włochy, Belgia czy też przestawiona całkowicie na odnawialne źródła energii Austria.
O kształcie reformy na podstawie wniosków ze szczytu ostatecznie zadecyduje Komisja Europejska, co rodzi pytania o to, czy przekształci system w myśl krajów sceptycznych wobec ETS, czy wygra podejście zwolenników systemu, wśród których jest sama przewodnicząca KE. Von der Leyen miała także na szczycie przekonywać przywódców, że ETS jest silnikiem procesu odchodzenia od paliw kopalnych, od których importu UE wciąż jest uzależniona.
- Na Radzie Europejskiej nie zapadają konkretne ustalenia, ale liderzy wskazują kierunek. Tak stało się na szczycie o obronności i tak było dzisiaj jeśli chodzi o ETS. Zapisana została intencja i teraz zadaniem KE jest zaproponować rozwiązanie, a ma to zrobić zgodnie z wnioskami ze szczytu w porozumieniu z zainteresowanymi krajami - tak wysoki rangą oficjel mówił polskim korespondentom o wynikach szczytu poświęconego wysokim cenom energii. Jak dodał, KE wreszcie przyznała otwarcie, że ETS jest problemem i wpływa na wysokie ceny energii, co jest przełomom, bo przez lata wskazywała na inne czynniki.
Polski premier Donald Tusk miał być jedynym przywódcą na szczycie w czwartek, który podniósł również kwestię ETS2. To posiedzenie Rady Europejskiej było bowiem poświęcone przemysłowi, a ETS2 dotyczy objęcia systemem handlu emisjami gospodarstw domowych poprzez nałożenie opłat na emisję związane z transportem oraz ogrzewaniem domów. W zeszłym roku zapadła decyzja o odroczeniu wejścia w życie systemu ETS2 o rok - do 2028 r. Tusk miał się upomnieć w czwartek o "radykalnie odroczenie."
W konkluzjach znalazło się nawiązanie do przedstawionych w poniedziałek przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen propozycji. KE ma w pierwszej kolejności przedstawić działania nastawione na szybki efekt i być łatwe do wprowadzenia, m.in. poprzez działania wokół rezerwy stabilności rynkowej. Następnie KE zaproponuje zmiany w dyrektywie regulującej system ETS. Jej celem ma być "określenie bardziej realistycznej ścieżki dekarbonizacji po 2030 r.".
Przywódcy unijni wezwali do przedstawienia "konkretnych działań, mających na celu obniżenie cen energii elektrycznej w perspektywie krótkoterminowej, z uwzględnieniem zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich, przy jednoczesnym zachowaniu długoterminowych sygnałów inwestycyjnych dla produkcji energii odnawialnej i niskoemisyjnej".
Jak informowała PAP jeszcze przed szczytem, Polska jest zadowolona z uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji krajów członkowskich, o czym konkluzje wspominają dwukrotnie.
W konkluzjach czytamy, że "ostatnie skoki cen importowanych paliw kopalnych pokazują, że transformacja energetyczna pozostaje najskuteczniejszą strategią osiągnięcia strategicznej autonomii Europy". Przywódcy zgodzili się, że największe znaczenie dla zmniejszenia zależności od niestabilnych rynków paliw jest przyspieszenie wdrażania odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii oraz jej magazynowania.
Z Brukseli Magdalena Cedro
Kluczowe zdanie w informacji? "O kształcie reformy na podstawie wniosków ze szczytu ostatecznie zadecyduje Komisja Europejska, co rodzi pytania o to, czy przekształci system w myśl krajów sceptycznych wobec ETS, czy wygra podejście zwolenników systemu, wśród których jest sama przewodnicząca KE". Zawsze o to właśnie chodzi. By zyskali ci, którzy zyskać mają, bez względu na straty pozostałych. Chodzi tylko o to, by dobrze w sprawie zamącić, tak, żeby stratni strat nie zauważali...
Kolejne dekrety biskupów, przypominające to, co od dawna powinno być czymś oczywistym, wywołują różne emocje.
Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku - poinformował w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że większość personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku przebywa już w Polsce lub jest w drodze do kraju.
Każdego roku przed Wielkanocą telefon Eliasa Hazina dzwonił, a pielgrzymi rezerwowali wycieczki do Betlejem, miejsca narodzin Jezusa. W tym roku, jak mówi mężczyzna, były tylko rezygnacje. Branża turystyczna w Betlejem jest „praktycznie martwa” – powiedział Hazin, współwłaściciel agencji Bethlehem Star Tours & Travel na Placu Żłóbka.
Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał Rafała J. winnym zabójstwa franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Postępowanie zostało jednocześnie umorzone ze względu na niepoczytalność sprawcy. Sąd nakazał umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Premier Donald Tusk poinformował po szczycie UE w Brukseli, że Polska znajdzie się w grupie państw objętych pomocą dzięki uwolnieniu rezerw uprawnień do emisji CO2. Jak przekazał, podczas szczytu udało się też uzgodnić przedłużenie udzielania darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu.
Unia Europejska musi w sposób twardy, jednoznaczny bronić swojego terytorium i swoich granic przed nielegalną migracją.
Nowe raporty i śledztwa wskazują, że w Pakistanie działa zorganizowana sieć szantażu i wyłudzeń wykorzystująca przepisy o bluźnierstwie. Ofiarami padają dziesiątki osób, w tym chrześcijanie, a konsekwencją są wieloletnie procesy, więzienie i rozbite rodziny. Problem wpisuje się w szerszy kontekst napięć religijnych i rosnącej presji społeczno-politycznej.
Przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie UE – wskazał sędzia NSA Leszek Kiermaszek w uzasadnieniu piątkowego wyroku.
Tysiące rodziców protestuje przeciwko rozważanemu przez rząd wprowadzeniu obligatoryjności zajęć z „edukacji zdrowotnej”. To ostatni moment na to, by wyrazić swój sprzeciw – alarmuje Grupa Proelio, która przygotowała apel do rządzących.
Dokładnie 95 lat temu, 20 marca 1931 roku, Radio Watykańskie po raz pierwszy nadało komunikat w języku polskim. Odczytano wówczas treść orędzia Piusa XI z okazji czterdziestolecia encykliki „Rerum novarum”. Regularnie polskie audycje zaczęto nadawać w 1938 roku. Dziś język polski jest jednym z siedmiu głównych języków komunikacji Kościoła, a sekcja polska Radia Watykańskiego – Vatican News i „L’Osservatore Romano” od października 2025 roku należy do siedmiu głównych sekcji językowych Watykanu.
„Rozpoczynający się w naszej diecezji synod jest dla nas zaproszeniem do wspólnej drogi” - mówił bp Krzysztof Włodarczyk 19 marca podczas wieczornych Nieszporów w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Bydgoszczy. Bp Włodarczyk odczytał i podpisał dekret zwołujący I Synod Diecezji Bydgoskiej.