Ponad 1,5 mln mieszkańców aglomeracji Hawany, stolicy Kuby, ucierpiały w czwartek w związku z poważną awarią sieci energetycznej w tym mieście, przekazały niezależne media, odnotowując też niedobory wody pitnej.

Według rozgłośni Radio Marti utrzymujące się od kilkunastu godzin przerwy w dostawach energii elektrycznej w Hawanie pojawiają się zaledwie dwa dni po usunięciu ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej, która wystąpiła w poniedziałek.

Czwartkową awarię potwierdziła za pośrednictwem sieci Telegram państwowa firma EELH odpowiedzialna za przesył prądu na terenie aglomeracji Hawany.

"Rozpoczęto już prace służące usunięciu awarii oraz przywróceniu dostaw energii elektrycznej" - przekazała dyrekcja EELH.

Tymczasem jak odnotowało Radio Marti liczne od końca lutego przerwy w dostawach prądu sparaliżowały w wielu dzielnicach Hawany przesył wody pitnej. Wskazało na trwające ponad 20 dni przerwy w regularnych dostawach wody w kilku dzielnicach miasta.

Rozgłośnia odnotowała, że w związku z niedoborami paliwa na wyspie coraz trudniejsze stało się też rozwożenie wody pitnej cysternami na terenie kubańskiej stolicy.

Nieudolność rządzących Kubą czy skutki blokowania przez USA dostaw do tego kraju? Tak czy siak, jak zwykle, największe problemy mają zwyczajni ludzie.