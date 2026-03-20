Stan Waszyngton zakazuje zasłaniania twarzy przez służby

Karolina Pawłowska /Foto Gość
Gdzie jest granica między ochroną agenta a zapewnieniem mu bezkarności? Zdjęcie ilustracyjne

Propozycje zakazu zasłaniania twarzy przez funkcjonariuszy federalnych, zwłaszcza agentów urzędów imigracyjnych, zyskują w Ameryce nową dynamikę po orzeczeniu sądu blokującym podobne prawo w Kalifornii. Ustawę ograniczającą używanie masek w stanie Waszyngton podpisał w czwartek demokratyczny gubernator Bob Ferguson.

Nowe przepisy weszły w życie w trybie natychmiastowym. Zdaniem amerykańskich mediów mogą stać się wzorem dla innych stanów.

Jak podkreśla agencja AP, regulacje są odpowiedzią na politykę administracji Donalda Trumpa, w ramach której zamaskowani agenci prowadzili szeroko zakrojone zatrzymania migrantów. Gubernator Ferguson określił te działania jako głęboko sprzeczne z amerykańskimi wartościami. Zwolennicy przepisów argumentują, że anonimowość funkcjonariuszy sprzyja nadużyciom i podważa zaufanie publiczne.

"Zakładanie masek buduje atmosferę zastraszenia i strachu. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kim są funkcjonariusze" - ocenił stanowy senator Javier Valdez.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego potępił nowe prawo, określając je jako nieodpowiedzialne, lekkomyślne i niebezpieczne. Resort oświadczył kategorycznie, że nie podporządkuje się temu zakazowi, uznając go za niekonstytucyjny.

Kwestia zgodności takich przepisów z konstytucją pozostaje sporna. Wcześniejsze prawo w Kalifornii zostało zawieszone m.in. dlatego, że obejmowało funkcjonariuszy federalnych, ale zwalniało z tego obowiązku część służb stanowych. Władze stanu Waszyngton uniknęły tego błędu, obejmując przepisami wszystkie szczeble organów ścigania.

Podobne projekty przyjęto lub są w trakcie prac legislacyjnych w kilku innych stanach, w tym w Oregonie i Wirginii. W tym ostatnim za złamanie zakazu funkcjonariuszom grozi odpowiedzialność za wykroczenie, do dwunastu miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości do 2500 dolarów.

- Dorastałem w przekonaniu, że osoba w masce i bez identyfikatora oznacza zagrożenie - stwierdził senator stanowy z Wirginii, Saddam Azlan Salim.

Ustawa w stanie Waszyngton zabrania funkcjonariuszom zasłaniania twarzy podczas interwencji, przewidując jednak wyjątki między innymi dla działań operacyjnych pod przykryciem oraz ze względów medycznych. Daje ona również zatrzymanym możliwość pozywania funkcjonariuszy o odszkodowanie.

Administracja federalna argumentuje, że maski są niezbędne, aby chronić agentów i ich rodziny przed groźbami i nękaniem.

Według ustaleń AP ustawodawcy w ponad trzydziestu amerykańskich stanach analizują obecnie lub już proponują regulacje mające na celu ograniczenie anonimowości organów ścigania.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski 

Od redakcji Wiara.pl

Czytamy: "Administracja federalna argumentuje, że maski są niezbędne, aby chronić agentów i ich rodziny przed groźbami i nękaniem". Granica między ochroną agentów a zapewnianiem im całkowitej bezkarności choć nieostra, jednak gdzieś jest. 

dodane 20.03.2026 08:45

USA: Chuck Norris nie żyje

Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku - poinformował w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że większość personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku przebywa już w Polsce lub jest w drodze do kraju.

USA: Chuck Norris nie żyje

Aktor w czwartek trafił do szpitala na Hawajach. Miał 86 lat.

Zamknięte sklepy, odwołane pielgrzymki: czy chrześcijanie z Betlejem przetrwają kolejną Wielkanoc?

Każdego roku przed Wielkanocą telefon Eliasa Hazina dzwonił, a pielgrzymi rezerwowali wycieczki do Betlejem, miejsca narodzin Jezusa. W tym roku, jak mówi mężczyzna, były tylko rezygnacje. Branża turystyczna w Betlejem jest „praktycznie martwa” – powiedział Hazin, współwłaściciel agencji Bethlehem Star Tours & Travel na Placu Żłóbka.

Siedlce: sąd uznał zabójcę franciszkanina winnym

Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał Rafała J. winnym zabójstwa franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Postępowanie zostało jednocześnie umorzone ze względu na niepoczytalność sprawcy. Sąd nakazał umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Premier: na szczycie UE udało się uzyskać ustępstwa ws. ETS

Premier Donald Tusk poinformował po szczycie UE w Brukseli, że Polska znajdzie się w grupie państw objętych pomocą dzięki uwolnieniu rezerw uprawnień do emisji CO2. Jak przekazał, podczas szczytu udało się też uzgodnić przedłużenie udzielania darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu.

Pakistan: „biznes bluźnierstwa" niszczy chrześcijańskie rodziny

Nowe raporty i śledztwa wskazują, że w Pakistanie działa zorganizowana sieć szantażu i wyłudzeń wykorzystująca przepisy o bluźnierstwie. Ofiarami padają dziesiątki osób, w tym chrześcijanie, a konsekwencją są wieloletnie procesy, więzienie i rozbite rodziny. Problem wpisuje się w szerszy kontekst napięć religijnych i rosnącej presji społeczno-politycznej.

NSA zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą

Przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie UE – wskazał sędzia NSA Leszek Kiermaszek w uzasadnieniu piątkowego wyroku.

Rodzice protestują przeciw obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ostatni moment, by wyrazić sprzeciw

Tysiące rodziców protestuje przeciwko rozważanemu przez rząd wprowadzeniu obligatoryjności zajęć z „edukacji zdrowotnej”. To ostatni moment na to, by wyrazić swój sprzeciw – alarmuje Grupa Proelio, która przygotowała apel do rządzących.

95 lat temu nadano pierwszy komunikat po polsku w Radiu Watykańskim

Dokładnie 95 lat temu, 20 marca 1931 roku, Radio Watykańskie po raz pierwszy nadało komunikat w języku polskim. Odczytano wówczas treść orędzia Piusa XI z okazji czterdziestolecia encykliki „Rerum novarum”. Regularnie polskie audycje zaczęto nadawać w 1938 roku. Dziś język polski jest jednym z siedmiu głównych języków komunikacji Kościoła, a sekcja polska Radia Watykańskiego – Vatican News i „L’Osservatore Romano” od października 2025 roku należy do siedmiu głównych sekcji językowych Watykanu.

Bp Krzysztof Włodarczyk podpisał dekret zwołujący I Synod Diecezji Bydgoskiej

„Rozpoczynający się w naszej diecezji synod jest dla nas zaproszeniem do wspólnej drogi” - mówił bp Krzysztof Włodarczyk 19 marca podczas wieczornych Nieszporów w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Bydgoszczy. Bp Włodarczyk odczytał i podpisał dekret zwołujący I Synod Diecezji Bydgoskiej.

