Warszawa: W piątek utrudnienia związane z Drogą Krzyżową

W piątek ulicami Śródmieścia przejdzie Droga Krzyżowa. W czasie uroczystości ruch na drogach może być wstrzymywany - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

O godzinie 19.30 wierni wyruszą na procesję z Placu Zamkowego ulicami: Świętojańska, Rynek Starego Miasta, Nowomiejska, Freta, Rynek Nowego Miasta, Kościelna, Freta, Długa, Plac Krasińskich (przy Pomniku Powstania Warszawskiego), Długa, Nowomiejska, Krzywe Koło, Rynek Starego Miasta, Jezuicka, Kanonia, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Plac przed Kościołem Wizytek. Droga zakończy się w Bazylice Świętego Krzyża.

"Ulice, którymi przejdą uczestnicy wydarzenia zostaną czasowo zamknięte. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i 518 będą kierowane na trasy objazdowe" - przekazał ZTM.