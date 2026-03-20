„Rozpoczynający się w naszej diecezji synod jest dla nas zaproszeniem do wspólnej drogi” - mówił bp Krzysztof Włodarczyk 19 marca podczas wieczornych Nieszporów w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Bydgoszczy. Bp Włodarczyk odczytał i podpisał dekret zwołujący I Synod Diecezji Bydgoskiej.

Ordynariusz zaznaczył, że synod bardziej niż wydarzeniem jest szczególnym stanem, w którym znajduje się lokalny Kościół. Dodał, że to stan, który może doprowadzić do pozytywnych przemian.

Modlitwa specjalnie zaplanowana została na uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jak przypomniał biskup, 8 grudnia 2020 roku minęło 150 lat odkąd papież błogosławiony Pius IX ogłosił tego świętego patronem Kościoła powszechnego. Zaznaczył jednocześnie, że papież Franciszek wybrał dobrą okazję, by przypomnieć tego świętego i pokazać go jako postać niezwykłą, a jednocześnie bliską każdemu człowiekowi.

Stąd nie mogło zabraknąć nawiązania do listu apostolskiego „Patris corde” – „Ojcowskim sercem”. - Papież wydobył go z cienia, ponieważ święty Józef był w cieniu Pana Jezusa i Matki Bożej. Jest tym trzecim w Świętej Rodzinie. Został przez Boga wybrany na męża Maryi i opiekuna Jezusa, by pod jego opieką Syn Boży wzrastał dla dokonania dzieła Odkupienia. Święty Józef umiał być w cieniu, na drugim planie. To jest jego wielkość - zauważył.

Dlatego według bp Krzysztofa Włodarczyka to człowiek „dobrych początków oraz szczęśliwie osiągniętych celów”. - Przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pokornie ukryci, na drugim planie, mają wyjątkowy, cenny udział w dziele zbawienia - mówił, dodając, że samo imię Józef wywodzi się od patriarchy Józefa, syna Jakuba i Racheli. Oznacza ono: „nad miarę obdarowany”. - Święty Józef znajdował się w samym centrum tego, czego dokonywał Bóg. Mógł stracić głowę, bo wszystko co działo się w jego domu zaskakiwało go. Zauważmy, że święty Józef czynił nie to, co sam wymyślił, ale to, co mówił mu Bóg. Stąd też nazywamy go mężem sprawiedliwym, wiernym Bożemu Słowu - powiedział.

Jak podkreślił ordynariusz diecezji bydgoskiej, warto od świętego Józefa uczyć się uważności na głos Boga, szczególnie w chwilach życiowych prób, czy wówczas, gdy Boży plan nie jest dla nas jasny. - A może trzeba by było także podjąć starania, by uczyć się od świętego Józefa pozostawania w cieniu i umiejętności zmiany myślenia pod Bożym natchnieniem? - pytał.

Biskup przypomniał słowa, jakie o św. Józefie wypowiedział kard. Luisa Antonio Tagle. „Bardzo osobiście doceniam to, że poznaję św. Józefa jako człowieka, który akceptuje rzeczywistość. Akceptacja rzeczywistości nie oznacza bierności czy bycia jedynie tolerancyjnymi wobec czegoś. On akceptuje rzeczywistość taką jaka jest, żyje tą rzeczywistością. I kiedy akceptuje tę rzeczywistość, widzi to, co Bóg chce, aby uczynił, by ją zmienić” - cytował. - Czasami pokusą jest dla nas to, że nie akceptujemy rzeczywistości. Żyjemy w przeszłości, którą wyidealizowaliśmy. Albo żyjemy w utopii, która jeszcze nie istnieje. I dlatego nie wiemy, jak realnie zmieniać teraźniejszość. Święty Józef, jak czytamy w „Patris corde”, zaakceptował rzeczywistość, w tej akceptacji usłyszał słowo Boże i zadziałał z odwagą, by przemienić rzeczywistość - powiedział.

Bp Włodarczyk zauważył, że rozpoczynający się I Synod Diecezji Bydgoskiej jest dla wszystkich żyjących na jej terenie zaproszeniem do wspólnej drogi. By podjęte podczas niego zadania były skuteczne, są według ordynariusza potrzebne pewne postawy ludzi Kościoła, których przykładem może być właśnie św. Józef. - On przeszedł niebezpieczne drogi z Maryją i Jezusem, kierowany przez anioła Bożego. To droga, która oznacza bliskość, ochronę, wzięcie troski. Miejmy nadzieję, że podczas prac synodalnych uda nam się rozwinąć tę zdolność kochania Jezusa i umiłowania Kościoła - mówił.

Na zakończenie homilii biskup stwierdził, że święty Józef to postać, której znaczenie jest absolutnie nieproporcjonalne do słów, jakie po nim zostały na kartach Ewangelii. - On „dobrą nowinę” pisał swoim życiem. Bardzo dobry patron na dzisiejsze czasy, w których jest potok słów oraz mnogość idei. Opiekun Świętej Rodziny, jest tym, który mniej mówi, a więcej działa, reaguje i wspiera. To patron milczący, ale jednocześnie bardzo aktywny. Milczenie św. Józefa nie ma nic wspólnego z pustym brakiem słów, które czasem charakteryzuje kogoś, kto po prostu nie ma nic do powiedzenia. To jest milczenie pełne zasłuchania w Boga - podkreślił.

Wieczorne Nieszpory odbyły się z udziałem członków Komisji Przygotowawczej, która po odczytaniu dokumentu przez biskupa, została rozwiązana. - Z wielkim wzruszeniem spoglądałem dziś na dekret powołujący nas do pracy nad synodem i na jego datę – 19 grudnia 2024 roku. Trudno uwierzyć, że od tego momentu minęło tak niewiele czasu, bo patrząc na ogrom wykonanej pracy, można odnieść wrażenie, że trwała ona znacznie dłużej. Był to jednak czas szczególny - darowany nam, byśmy mogli wspólnie podjąć to dzieło. W imieniu nas wszystkich pragnę podziękować za zaufanie i możliwość uczestniczenia w tej misji - powiedział ks. kanonik Tomasz Cyl, zwracając się do biskupa.

Przewodniczący Komisji Przygotowawczej I Synodu Diecezji Bydgoskiej dodał, że praca członków obejmowała wiele wymiarów. - Była to zarówno działalność informacyjna, mająca na celu dotarcie do wiernych z Dobrą Nowiną o zbawieniu i o przygotowaniach do synodu, jak i formacyjna – kształtująca serca i sumienia uczestników spotkań parafialnych i dekanalnych. Nie zabrakło także fundamentu duchowego: wspólnej modlitwy, Eucharystii sprawowanych w intencji synodu oraz zawierzania całego dzieła Bogu. Równocześnie podjęliśmy wysiłek organizacyjny, przygotowując niezbędne zaplecze, w tym przestrzeń informacyjną w mediach i Internecie, a także materiały i inicjatywy wspierające przebieg prac synodalnych - mówił.

Na zakończenie z ust wikariusza generalnego w kierunku wszystkich osób zaangażowanych w komisję padło słowo "dziękuję". - Za każdy dar czasu, zaangażowania, talentów, które zostały wniesione w to dzieło, mimo licznych, codziennych obowiązków. Wierzę, że wszystko to dokonało się dzięki łasce Bożej i wstawiennictwu naszych patronów. Niech przykład świętego Józefa uczy nas odwagi, zaufania i gotowości do działania mimo trudności. Z nadzieją patrzmy w przyszłość, otwierając się na to, co przed nami, i ufając, że rozpoczęte dzieło zostanie szczęśliwie doprowadzone do końca - podsumował ks. kanonik Tomasz Cyl.

Bp Krzysztof Włodarczyk zaprasza wszystkich diecezjan do udziału we Mszy św., która będzie sprawowana w katedrze bydgoskiej 25 marca o godzinie 18:00, a będzie poprzedzona od godz. 17:15 adoracją Najświętszego Sakramentu.

Dzień wcześniej – 24 marca – ordynariusz zaprasza na godz. 19:30 księży proboszczów wraz z dotychczasowymi sekretarzami oraz wybranymi animatorami parafialnych grup synodalnych na spotkanie w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Bydgoszczy, podczas którego powoła gremia odpowiedzialne za prowadzenie synodu oraz udzieli wskazań dla wspólnot, „aby czas I Synodu Diecezji Bydgoskiej wykorzystać jak najowocniej”.