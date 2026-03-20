95 lat temu nadano pierwszy komunikat po polsku w Radiu Watykańskim  

Dokładnie 95 lat temu, 20 marca 1931 roku, Radio Watykańskie po raz pierwszy nadało komunikat w języku polskim. Odczytano wówczas treść orędzia Piusa XI z okazji czterdziestolecia encykliki „Rerum novarum”. Regularnie polskie audycje zaczęto nadawać w 1938 roku. Dziś język polski jest jednym z siedmiu głównych języków komunikacji Kościoła, a sekcja polska Radia Watykańskiego – Vatican News i „L’Osservatore Romano” od października 2025 roku należy do siedmiu głównych sekcji językowych Watykanu.

Radio Watykańskie rozpoczęło nadawanie 12 lutego 1931 roku. Guglielmo Marconi, wynalazca radia pracował na polecenie Piusa XI nad powstaniem watykańskiej rozgłośni. Pierwszy komunikat w języku polskim na antenie Radia Watykańskiego zabrzmiał już w następnym miesiącu. Ks. Tadeusz Zakrzewski, rektor Polskiego Instytutu Papieskiego w Rzymie, późniejszy biskup płocki, odczytał orędzie Piusa XI.

Msza św. na rozpoczęcie działalności Radia Watykańskiego

Oficjalnie jednak sekcja polska Radia Watykańskiego rozpoczęła działalność ponad 7 lat później. Jej data powstania to 24 listopada 1938 roku. Wtedy jej pierwszy kierownik, o. Feliks Lasoń, jezuita, odprawił pierwszą Mszę św. po polsku transmitowaną na antenie i nadał pierwszą audycję dla słuchaczy w Polsce. Odtąd systematycznie zaczęto nadawać audycje po polsku na antenie Radia Watykańskiego. Jak się okazało, znaczenie Radia Watykańskiego wzrosło jeszcze bardziej, także dla Polski i Polaków, podczas zbliżającej się wojny. Przekazywano m.in. informacje o potwornym obliczu hitlerowskiej i sowieckiej okupacji.

Po wojnie Radio Watykańskie odegrało rolę głosu Kościoła i społeczeństwa w czasach prześladowań stalinowskich i komunistycznych, a także informowało społeczeństwo o życiu Kościoła – choćby o przebiegu Soboru Watykańskiego II. Kard. Karol Wojtyła był częstym gościem Radia Watykańskiego.

Reforma mediów Papieża Franciszka

Reforma mediów watykańskich, przeprowadzona przez papieża Franciszka, dostosowała działalność tychże mediów do wymogów współczesności. Dziś sekcja polska zajmuje się nie tylko tworzeniem dziennika radiowego, ale również wydaje papieskie pismo „L’Osservatore Romano” – którego polskie wydanie zainicjował Jan Paweł II – a także prowadzi portal internetowy Vatican News.

Miliard wizualizacji materiałów sekcji polskiej

W minionym roku materiały sekcji polskiej Radia Watykańskiego – Vatican News i „L’Osservatore Romano” uzyskały około miliarda wyświetleń. W ostatnich latach współpraca rozszerzyła się do około 150 mediów: portali internetowych, telewizyjnych oraz gazet. Podwoiła się liczba stacji radiowych korzystających z materiałów sekcji polskiej. 18 marca podpisano umowę o współpracy z 10 stacjami regionalnymi Polskiego Radia. Przygotowywane są audiobooki i podcasty. Informacje publikowane na polskiej stronie są tłumaczone i publikowane przez media watykańskie m.in. w głównych językach: po angielsku, włosku, hiszpańsku, francusku, niemiecku i portugalsku. Sekcja polska jest aktywna na Facebooku, X oraz Instagramie.

„Naszą misją było i jest niesienie głosu Następcy Piotra wszędzie tam, gdzie są ludzie, oraz budowanie więzi i kontaktów. Redakcja języka polskiego stała się przykładem dla całego naszego systemu medialnego” – powiedział Andrea Tornielli, dyrektor programowy mediów watykańskich, odbierając nagrodę Benemerenti Ordynariatu Polowego wręczoną sekcji polskiej w styczniu bieżącego roku.