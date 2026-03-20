info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Pakistan: „biznes bluźnierstwa” niszczy chrześcijańskie rodziny
rss newsletter facebook twitter

Pakistan: „biznes bluźnierstwa” niszczy chrześcijańskie rodziny

Pakistan: „biznes bluźnierstwa” niszczy chrześcijańskie rodziny  
Fot. Vatican Media

Nowe raporty i śledztwa wskazują, że w Pakistanie działa zorganizowana sieć szantażu i wyłudzeń wykorzystująca przepisy o bluźnierstwie. Ofiarami padają dziesiątki osób, w tym chrześcijanie, a konsekwencją są wieloletnie procesy, więzienie i rozbite rodziny. Problem wpisuje się w szerszy kontekst napięć religijnych i rosnącej presji społeczno-politycznej.

Dramat rodzin

Komal Mushtaq, katoliczka z Lahauru, od roku nie zabiera córek do więzienia, gdzie przebywa ich ojciec. „Ich oceny się pogarszały. Dorastają. Tęsknią za swoim tatą” – mówi. Ostatni raz widziały go w Wielkanoc 2025 roku. „Płakały, trzymając go za ręce. Chciały, żeby je wziął na ręce, przytulił” – relacjonuje w rozmowie z National Catholic Register.

Jej mąż, 35-letni Imran Rehman, został zatrzymany w 2022 roku pod zarzutem udostępniania treści bluźnierczych w komunikatorze. Grożą mu surowe kary, w tym dożywocie, a nawet kara śmierci.

Mechanizm oskarżeń

Od lat przywódcy Kościoła ostrzegają, że przepisy o bluźnierstwie są wykorzystywane do rozstrzygania osobistych sporów lub przejmowania własności, a niekiedy prowadzą do przemocy jeszcze przed rozpoczęciem śledztwa. Najnowsze ustalenia wskazują jednak na coś bardziej zorganizowanego.

Według ustaleń policji i organizacji praw człowieka chodzi o schemat określany jako „biznes bluźnierstwa”. Ofiary są zwabiane do prywatnych rozmów w mediach społecznościowych, często przez osoby podszywające się pod kobiety, a następnie oskarżane i szantażowane.

Raport Krajowej Komisji Praw Człowieka odnotował 767 aresztowań związanych z bluźnierstwem między październikiem 2023 a lipcem 2024 roku. Wśród zatrzymanych byli także chrześcijanie, a pięć osób zmarło w areszcie.

Bez głosu

„Największym problemem jest to, że ofiary pozostają niesłyszane” – podkreśla Naeem Yousaf Gill z Komisji na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju. „Często oskarżony staje się osobą zaginioną. Są zabierani z miejsc pracy, nie z domów” – mówi. Rodziny miesiącami szukają informacji o bliskich, a procesy sądowe przeciągają się i – jak wskazują obrońcy - w niższych instancjach są często jednostronne.

Presja i napięcia

Sprawy o bluźnierstwo od lat wywołują w Pakistanie gwałtowne reakcje społeczne, w tym protesty i akty przemocy. Wpływ ugrupowań islamistycznych oraz presja ulicy utrudniają prowadzenie niezależnych postępowań, a prawnicy i działacze broniący oskarżonych spotykają się z groźbami i represjami.

Komal Mushtaq mówi, że funkcjonariusze grozili jej bratu: „Powiedzieli mu, że sprawdzą jego telefon i jego też aresztują”.

Nadzieja mimo wszystko

W obliczu zbliżającej się Wielkanocy kobieta trwa na modlitwie o uwolnienie męża. „Moje córki pytają, kiedy ich tata wróci do domu” – wyznaje. „Mówię im, żeby się modliły i miały nadzieję na sprawiedliwość. To wszystko, co nam pozostało”.

Karol Darmoros, National Catholic Register, Vatican News PL
 

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 20.03.2026 11:45

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
13°C Poniedziałek
dzień
14°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 