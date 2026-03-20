Pakistan: „biznes bluźnierstwa” niszczy chrześcijańskie rodziny  

Nowe raporty i śledztwa wskazują, że w Pakistanie działa zorganizowana sieć szantażu i wyłudzeń wykorzystująca przepisy o bluźnierstwie. Ofiarami padają dziesiątki osób, w tym chrześcijanie, a konsekwencją są wieloletnie procesy, więzienie i rozbite rodziny. Problem wpisuje się w szerszy kontekst napięć religijnych i rosnącej presji społeczno-politycznej.

Dramat rodzin

Komal Mushtaq, katoliczka z Lahauru, od roku nie zabiera córek do więzienia, gdzie przebywa ich ojciec. „Ich oceny się pogarszały. Dorastają. Tęsknią za swoim tatą” – mówi. Ostatni raz widziały go w Wielkanoc 2025 roku. „Płakały, trzymając go za ręce. Chciały, żeby je wziął na ręce, przytulił” – relacjonuje w rozmowie z National Catholic Register.

Jej mąż, 35-letni Imran Rehman, został zatrzymany w 2022 roku pod zarzutem udostępniania treści bluźnierczych w komunikatorze. Grożą mu surowe kary, w tym dożywocie, a nawet kara śmierci.

Mechanizm oskarżeń

Od lat przywódcy Kościoła ostrzegają, że przepisy o bluźnierstwie są wykorzystywane do rozstrzygania osobistych sporów lub przejmowania własności, a niekiedy prowadzą do przemocy jeszcze przed rozpoczęciem śledztwa. Najnowsze ustalenia wskazują jednak na coś bardziej zorganizowanego.

Według ustaleń policji i organizacji praw człowieka chodzi o schemat określany jako „biznes bluźnierstwa”. Ofiary są zwabiane do prywatnych rozmów w mediach społecznościowych, często przez osoby podszywające się pod kobiety, a następnie oskarżane i szantażowane.

Raport Krajowej Komisji Praw Człowieka odnotował 767 aresztowań związanych z bluźnierstwem między październikiem 2023 a lipcem 2024 roku. Wśród zatrzymanych byli także chrześcijanie, a pięć osób zmarło w areszcie.

Bez głosu

„Największym problemem jest to, że ofiary pozostają niesłyszane” – podkreśla Naeem Yousaf Gill z Komisji na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju. „Często oskarżony staje się osobą zaginioną. Są zabierani z miejsc pracy, nie z domów” – mówi. Rodziny miesiącami szukają informacji o bliskich, a procesy sądowe przeciągają się i – jak wskazują obrońcy - w niższych instancjach są często jednostronne.

Presja i napięcia

Sprawy o bluźnierstwo od lat wywołują w Pakistanie gwałtowne reakcje społeczne, w tym protesty i akty przemocy. Wpływ ugrupowań islamistycznych oraz presja ulicy utrudniają prowadzenie niezależnych postępowań, a prawnicy i działacze broniący oskarżonych spotykają się z groźbami i represjami.

Komal Mushtaq mówi, że funkcjonariusze grozili jej bratu: „Powiedzieli mu, że sprawdzą jego telefon i jego też aresztują”.

Nadzieja mimo wszystko

W obliczu zbliżającej się Wielkanocy kobieta trwa na modlitwie o uwolnienie męża. „Moje córki pytają, kiedy ich tata wróci do domu” – wyznaje. „Mówię im, żeby się modliły i miały nadzieję na sprawiedliwość. To wszystko, co nam pozostało”.

Karol Darmoros, National Catholic Register, Vatican News PL

