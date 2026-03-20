ZEA: Służby rozbiły sieć terrorystyczną powiązaną z Iranem i Hezbollahem
ZEA: Służby rozbiły sieć terrorystyczną powiązaną z Iranem i Hezbollahem

Służby bezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozbiły sieć terrorystyczną, powiązaną z Teheranem i finansowaną przez Iran libańską organizacją Hezbollah - przekazał w piątek portal dziennika "Gulf News". Zatrzymano członków grupy.

Resort spraw wewnętrznych przekazał, że siatka działała w kraju pod przykrywką fikcyjnej organizacji komercyjnej. Zajmowała się praniem pieniędzy, służących do finansowania działań terrorystycznych. Dążyła do infiltracji gospodarki kraju i realizacji zewnętrznych planów zagrażających jego stabilności finansowej - poinformował portal.

Urzędnicy podkreślili, że wszelkie próby wykorzystania gospodarki kraju lub instytucji cywilnych do celów terrorystycznych spotkają się ze "stanowczym i zdecydowanym działaniem. Nie będzie tolerowana żadna zewnętrzna ingerencja zagrażająca bezpieczeństwu lub stabilności ZEA".

Poprzedniego dnia także ministerstwo spraw wewnętrznych Kuwejtu poinformowało o rozbiciu dwóch siatek terrorystycznych powiązanych z Hezbollahem oraz o aresztowaniu ich członków. Resort powiadomił, że udaremniono tym samym spisek, mający na celu zaatakowanie ważnych obiektów i zagrożenie bezpieczeństwu narodowemu.

Podobnie jak inne państwa Zatoki Perskiej, Kuwejt był wielokrotnie atakowany przez Iran od czasu wybuchu wojny 28 lutego. Hezbollah, od dawna wspierany przez Teheran, ostrzelał rakietami Izrael, wspierając Iran. Doprowadziło to do izraelskiej kampanii w Libanie i otwarcia drugiego frontu wojny - przypomniała agencja Bloomberga.

Hezbollah zaprzeczył oskarżeniom Kuwejtu, zapewniając, że nie ma w tym kraju żadnych komórek ani osób z nim związanych. Libańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło "terrorystyczny plan wymierzony w ZEA i udział w nim Hezbollahu. Resort przypomniał o decyzji rządu w Bejrucie, które po ataku Hezbollahu na Izrael zakazał w pierwszych dniach miesiąca wszelkiej działalności "militarnej i związanej z bezpieczeństwem" - przekazał portal Ici Beyrouth.

W swoim oświadczeniu ministerstwo potwierdziło wsparcie dla Emiratów, pochwaliło ich służby bezpieczeństwa za czujność i stwierdziło, że jest gotowe w pełni współpracować w śledztwach, aby postawić winnych przed wymiarem sprawiedliwości. (PAP)

PAP |

dodane 20.03.2026 13:48

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, KUWEJT, LIBAN, PAP, SŁUŻBY, USA, WOJNA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Bliski Wschód: Fala nocnych ataków w regionie | Potężne eksplozje w Dausze i Dubaju - kolejne ataki Iranu na sąsiadów | Trw wymiana ciosów w wojnie USA i Izraela z Iranem | Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej | USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael
Sklejaj konsekwentnie

Cóż po najlepszej nawet teorii, jeśli nie jest wprowadzana w życie?

Kolejne dekrety biskupów, przypominające to, co od dawna powinno być czymś oczywistym, wywołują różne emocje.

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Szef MON: polscy żołnierze zostali w komplecie ewakuowani z Iraku

Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku - poinformował w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że większość personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku przebywa już w Polsce lub jest w drodze do kraju.

USA: Chuck Norris nie żyje

Aktor w czwartek trafił do szpitala na Hawajach. Miał 86 lat.

Zamknięte sklepy, odwołane pielgrzymki: czy chrześcijanie z Betlejem przetrwają kolejną Wielkanoc?

Każdego roku przed Wielkanocą telefon Eliasa Hazina dzwonił, a pielgrzymi rezerwowali wycieczki do Betlejem, miejsca narodzin Jezusa. W tym roku, jak mówi mężczyzna, były tylko rezygnacje. Branża turystyczna w Betlejem jest „praktycznie martwa” – powiedział Hazin, współwłaściciel agencji Bethlehem Star Tours & Travel na Placu Żłóbka.

Siedlce: sąd uznał zabójcę franciszkanina winnym

Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał Rafała J. winnym zabójstwa franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Postępowanie zostało jednocześnie umorzone ze względu na niepoczytalność sprawcy. Sąd nakazał umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Premier: na szczycie UE udało się uzyskać ustępstwa ws. ETS

Premier Donald Tusk poinformował po szczycie UE w Brukseli, że Polska znajdzie się w grupie państw objętych pomocą dzięki uwolnieniu rezerw uprawnień do emisji CO2. Jak przekazał, podczas szczytu udało się też uzgodnić przedłużenie udzielania darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu.

Premier: Europa nie popełni już błędu z kryzysu migracyjnego w 2015 r.

Unia Europejska musi w sposób twardy, jednoznaczny bronić swojego terytorium i swoich granic przed nielegalną migracją.

Pakistan: „biznes bluźnierstwa” niszczy chrześcijańskie rodziny

Nowe raporty i śledztwa wskazują, że w Pakistanie działa zorganizowana sieć szantażu i wyłudzeń wykorzystująca przepisy o bluźnierstwie. Ofiarami padają dziesiątki osób, w tym chrześcijanie, a konsekwencją są wieloletnie procesy, więzienie i rozbite rodziny. Problem wpisuje się w szerszy kontekst napięć religijnych i rosnącej presji społeczno-politycznej.

NSA zobowiązał urząd stanu cywilnego do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą

Przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie UE – wskazał sędzia NSA Leszek Kiermaszek w uzasadnieniu piątkowego wyroku.

Rodzice protestują przeciw obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Ostatni moment, by wyrazić sprzeciw

Tysiące rodziców protestuje przeciwko rozważanemu przez rząd wprowadzeniu obligatoryjności zajęć z „edukacji zdrowotnej”. To ostatni moment na to, by wyrazić swój sprzeciw – alarmuje Grupa Proelio, która przygotowała apel do rządzących.

95 lat temu nadano pierwszy komunikat po polsku w Radiu Watykańskim

Dokładnie 95 lat temu, 20 marca 1931 roku, Radio Watykańskie po raz pierwszy nadało komunikat w języku polskim. Odczytano wówczas treść orędzia Piusa XI z okazji czterdziestolecia encykliki „Rerum novarum”. Regularnie polskie audycje zaczęto nadawać w 1938 roku. Dziś język polski jest jednym z siedmiu głównych języków komunikacji Kościoła, a sekcja polska Radia Watykańskiego – Vatican News i „L’Osservatore Romano” od października 2025 roku należy do siedmiu głównych sekcji językowych Watykanu.

Bp Krzysztof Włodarczyk podpisał dekret zwołujący I Synod Diecezji Bydgoskiej

„Rozpoczynający się w naszej diecezji synod jest dla nas zaproszeniem do wspólnej drogi” - mówił bp Krzysztof Włodarczyk 19 marca podczas wieczornych Nieszporów w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Bydgoszczy. Bp Włodarczyk odczytał i podpisał dekret zwołujący I Synod Diecezji Bydgoskiej.

