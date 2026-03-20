Służby bezpieczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozbiły sieć terrorystyczną, powiązaną z Teheranem i finansowaną przez Iran libańską organizacją Hezbollah - przekazał w piątek portal dziennika "Gulf News". Zatrzymano członków grupy.

Resort spraw wewnętrznych przekazał, że siatka działała w kraju pod przykrywką fikcyjnej organizacji komercyjnej. Zajmowała się praniem pieniędzy, służących do finansowania działań terrorystycznych. Dążyła do infiltracji gospodarki kraju i realizacji zewnętrznych planów zagrażających jego stabilności finansowej - poinformował portal.

Urzędnicy podkreślili, że wszelkie próby wykorzystania gospodarki kraju lub instytucji cywilnych do celów terrorystycznych spotkają się ze "stanowczym i zdecydowanym działaniem. Nie będzie tolerowana żadna zewnętrzna ingerencja zagrażająca bezpieczeństwu lub stabilności ZEA".

Poprzedniego dnia także ministerstwo spraw wewnętrznych Kuwejtu poinformowało o rozbiciu dwóch siatek terrorystycznych powiązanych z Hezbollahem oraz o aresztowaniu ich członków. Resort powiadomił, że udaremniono tym samym spisek, mający na celu zaatakowanie ważnych obiektów i zagrożenie bezpieczeństwu narodowemu.

Podobnie jak inne państwa Zatoki Perskiej, Kuwejt był wielokrotnie atakowany przez Iran od czasu wybuchu wojny 28 lutego. Hezbollah, od dawna wspierany przez Teheran, ostrzelał rakietami Izrael, wspierając Iran. Doprowadziło to do izraelskiej kampanii w Libanie i otwarcia drugiego frontu wojny - przypomniała agencja Bloomberga.

Hezbollah zaprzeczył oskarżeniom Kuwejtu, zapewniając, że nie ma w tym kraju żadnych komórek ani osób z nim związanych. Libańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło "terrorystyczny plan wymierzony w ZEA i udział w nim Hezbollahu. Resort przypomniał o decyzji rządu w Bejrucie, które po ataku Hezbollahu na Izrael zakazał w pierwszych dniach miesiąca wszelkiej działalności "militarnej i związanej z bezpieczeństwem" - przekazał portal Ici Beyrouth.

W swoim oświadczeniu ministerstwo potwierdziło wsparcie dla Emiratów, pochwaliło ich służby bezpieczeństwa za czujność i stwierdziło, że jest gotowe w pełni współpracować w śledztwach, aby postawić winnych przed wymiarem sprawiedliwości. (PAP)

