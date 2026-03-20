Siedlce: sąd uznał zabójcę franciszkanina winnym  

Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał Rafała J. winnym zabójstwa franciszkanina o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego. Postępowanie zostało jednocześnie umorzone ze względu na niepoczytalność sprawcy. Sąd nakazał umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Zbrodnia miała miejsce 11 listopada 2021 r. w Siedlcach. Duchowny został dotkliwie pobity „narzędziem tępokrawędzistym” i zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Sąd uznał także Rafała J. winnym brutalnego zabójstwa kobiety w styczniu 2022 r., usiłowania zabójstwa mężczyzny, usiłowania zabójstwa współosadzonego w areszcie oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu mężczyzny.

W toku postępowania, Instytut Ordo Iuris reprezentował siostrę o. Świerżewskiego, która wykonywała jego prawa jako pokrzywdzonego. Franciszkanin został zabity 11 listopada 2021 r. w parku miejskim w Siedlcach w czasie wieczornego spaceru. Z ustaleń śledztwa wynika, że sprawca, posłużył się „narzędziem tępokrawędzistym” i z dużą siłą zadał pokrzywdzonemu trzy uderzenia w tył głowy, w wyniku czego duchowny zmarł.

Jak ustalił sąd, materiał dowodowy zgromadzony zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, nie pozostawiał wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego. Kluczowe znaczenie miały m.in. opinie biegłych z zakresu kryminalistyki, ślady biologiczne, nagrania monitoringu oraz zeznania świadków. Istotna była również bliskość czasowa niektórych zbrodni – usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Sokołowie Podlaskim miało miejsce dwa dni po zamordowaniu zakonnika. Sąd wskazał również na charakterystyczny sposób działania sprawcy – atakowanie przypadkowych ofiar w odosobnionych miejscach, przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i z dużą siłą, najczęściej poprzez uderzenia w głowę.

Jednocześnie sąd podkreślił, że czyny przypisane oskarżonemu cechowały się motywacją zasługującą na szczególne potępienie. Ofiary były przypadkowymi osobami, które znalazły się w niewłaściwym miejscu i czasie, a skutki działań sprawcy obejmowały zarówno śmierć, jak i ciężkie uszczerbki na zdrowiu.

Decydujące znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia miała jednak ocena stanu psychicznego oskarżonego. W toku postępowania sporządzono kilka opinii psychiatrycznych, przy czym ostatecznie sąd oparł się na wnioskach zespołu biegłych poprzedzonych sześciotygodniową obserwacją w warunkach szpitalnych. Z opinii tej wynika, że oskarżony cierpi na schizofrenię paranoidalną, która w chwili czynów całkowicie znosiła jego zdolność do rozpoznania ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem.

W konsekwencji sąd uznał, że zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną. Na tej podstawie postępowanie zostało umorzone.

Jednocześnie, mając na uwadze wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez sprawcę podobnych czynów oraz ich wyjątkowo poważny charakter, sąd zdecydował o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Obrońca Rafała J. domagał się uniewinnienia mężczyzny od zarzutu zabójstwa o. Świerżewskiego oraz umorzenia postępowania w pozostałym zakresie.

Urodzony w 1985 roku o. Maksymilian Adam Świerżewski przyjął święcenia kapłańskie 29 września 2012 r. Do 6 lutego 2014 r. posługiwał w klasztorze franciszkanów konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach, kiedy to realizując swoje pragnienie posługi misyjnej, udał się do klasztoru swego zakonu w Iwieńcu na Białorusi. Ze względu na brak pozwolenia na pobyt od władz państwowych z dniem 8 lipca 2014 r. został przeniesiony do klasztoru w Grodnie, skąd z tychże samych powodów z dniem 1 września 2015 r. powrócił do Kraju i został skierowany do klasztoru w Niepokalanowie. W latach 2015-2018 podjął teologiczne studia licencjackie w specjalności mariologia w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie, które uwieńczył tytułem magistra licencjata teologii w roku 2018.

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia swojej tragicznej śmierci przebywał w klasztorze i parafii pw. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach, gdzie posługiwał w miejscowej parafii jako duszpasterz i katecheta w szkole. Od grudnia 2020 r. pełnił także obowiązek Asystenta Duchowego Regionu Lubelskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W pamięci braci w zakonie oraz świeckich, którym posługiwał, zapisał się jako gorliwy, dobry i lubiany kapłan, gotowy nieść wszystkim pomoc i przybliżać ich do źródła łaski, do Boga.