Izrael zamknął (czasowo) meczet Al-Aksa  

Meczet Al-Aksa w Jerozolimie pierwszy raz od 1967 r. zamknięty w trakcie święta Id al-Fitr.
Meczet Al-Aksa w Jerozolimie, jedno z najważniejszych miejsc kultu dla muzułmanów, pozostawał w piątek zamknięty. Po raz pierwszy od 1967 r. wierni nie mieli tam dostępu podczas kończącego ramadan święta Id al-Fitr.
Wraz z rozpoczęciem amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran 28 lutego kompleks meczetu został faktycznie zamknięty dla muzułmańskich wiernych podczas miesiąca postu. Władze przedstawiały tę decyzję jako środek bezpieczeństwa, co zmusiło tysiące Palestyńczyków do gromadzenia się w czasie ramadanu i modlitwy przed bramami Starego Miasta.
Wszystkie bramy prowadzące na Wzgórze Świątynne, znane muzułmanom jako Al-Haram al-Szarif (arab. szlachetne sanktuarium), pozostały zamknięte także w piątek, gdy rozpoczyna się święto kończące miesiąc postu - Id al-Fitr.
"To bezprecedensowe ograniczenie uniemożliwiło tysiącom Palestyńczyków uczestnictwo w jednym z najważniejszych świąt religijnych w jednym z najświętszych miejsc islamu" - oświadczył Prezydencki Komitet ds. Spraw Kościelnych w Palestynie, powiązany z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
Jerozolima Wschodnia, gdzie znajduje się Wzgórze Świątynne, miejsce istotne dla muzułmanów i żydów, została zajęta przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. Wcześniej pozostała pod kontrolą Jordanii.
Formalnie to Jordania sprawuje nadzór nad islamskim funduszem powierniczym, który administruje tym miejscem na mocy dwustronnego traktatu pokojowego z Izraelem z 1994 r., jednak w praktyce kluczowe decyzje podejmują władze izraelskie.
Na Wzgórzu Świątynnym znajdują się meczet Al-Aksa oraz dominująca w panoramie Jerozolimy Kopuła na Skale z charakterystycznym złotym dachem. Obie budowle wzniesiono w VII wieku i w tradycji islamskiej miejsce to wiązane jest z wniebowstąpieniem proroka Mahometa.
W starożytności na terenie wzgórza znajdowała się Świątynia Jerozolimska. Obecnie za jej pozostałość uznaje się część zachodniego muru, znaną jako Ściana Płaczu, która pozostaje najświętszym miejscem judaizmu.
W ostatnich dekadach Wzgórze Świątynne pozostawało szczególnym punktem napięć, m.in. z powodu ograniczeń dostępu dla palestyńskich muzułmanów, izraelskich prac archeologicznych w okolicy oraz eksmisji palestyńskich mieszkańców z pobliskich dzielnic.
Dodajmy, że pod znakiem zapytania stoją też uroczystości w Bazylice Grobu Pańskiego. Pytanie: czy zamknięte są też synagogi?
