info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji
rss newsletter facebook twitter

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Vatican Media Papież przypomniał przesłanie Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

Jubileusz dodatku dla dzieci Popotus stał się okazją do przesłania przez Papieża życzeń redaktorowi naczelnemu „Avvenire”, a przy okazji zwrócenia uwagi czytelnikom gazety na ważną rolę mediów w skupianiu uwagi najmłodszych na pięknie świata i relacji z innymi oraz chronieniu ich przed nieludzkim pojmowaniem informacji i edukacji.

Zwracając się do dzieci Ojciec Święty zachęca, by z zachwytem odkrywali dzięki tej gazecie piękno świata, aby „myśleć o nim z ufnością i budować go bez uprzedzeń.” Wskazuje, że dorastając, będą odkrywać nowe rzeczy, jednak są takie, które powinny zachować z pierwszych lat swego życia: „zaufanie do tych, którzy was kochają, uniwersalny język miłości, rozbrajającą siłę uśmiechu, odwagę proszenia o przebaczenie, piękno czynienia pokoju.”

Spojrzenie w oczy dzieci może nas nawrócić

Papież przypomniał przesłanie Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Wyjaśnił, że być, „jak dzieci”, to zachować klucz do dostrzegania tego, co istotne w każdej rzeczy, do znajdowania zaskakujących odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.

„Być może tylko patrząc w zagubione oczy dzieci wobec barbarzyństwa wojny, możemy się nawrócić. Nauczyć się na nowo patrzeć sobie w oczy i patrzeć na świat czystym spojrzeniem” – napisał Leon XIV, kierując te słowa do dorosłych.

W chatbotach dzieci nie znajdą przyjaciół

Podziękował rodzicom, że pomagają dzieciom wydobywać piękno, które noszą w sobie. „Jesteście świadkami tego, jak dzieci wychowują nas, gdy my wychowujemy je, oraz tego, jak powinniśmy je chronić przed nieludzkim pojmowaniem informacji i edukacji. Wszyscy, zwłaszcza dziś, w erze cyfrowej i sztucznej inteligencji, potrzebujemy stałej edukacji. Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość” – podkreślił Ojciec Święty.

I dodał: „Dlatego też nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy, przez co ich intelekt i zdolności relacyjne ulegną osłabieniu, a kreatywność i myślenie zostaną stępione. Musimy chronić ich dzieciństwo i prowadzić ich rozwój, aby stali się twórcami odnowionego świata.”

Wojciech Rogacin

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 22.03.2026 09:36

TAGI| LEON XIV

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
13°C Poniedziałek
dzień
14°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 