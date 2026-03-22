Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.
Jubileusz dodatku dla dzieci Popotus stał się okazją do przesłania przez Papieża życzeń redaktorowi naczelnemu „Avvenire”, a przy okazji zwrócenia uwagi czytelnikom gazety na ważną rolę mediów w skupianiu uwagi najmłodszych na pięknie świata i relacji z innymi oraz chronieniu ich przed nieludzkim pojmowaniem informacji i edukacji.
Zwracając się do dzieci Ojciec Święty zachęca, by z zachwytem odkrywali dzięki tej gazecie piękno świata, aby „myśleć o nim z ufnością i budować go bez uprzedzeń.” Wskazuje, że dorastając, będą odkrywać nowe rzeczy, jednak są takie, które powinny zachować z pierwszych lat swego życia: „zaufanie do tych, którzy was kochają, uniwersalny język miłości, rozbrajającą siłę uśmiechu, odwagę proszenia o przebaczenie, piękno czynienia pokoju.”
Spojrzenie w oczy dzieci może nas nawrócić
Papież przypomniał przesłanie Jezusa: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Wyjaśnił, że być, „jak dzieci”, to zachować klucz do dostrzegania tego, co istotne w każdej rzeczy, do znajdowania zaskakujących odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania.
„Być może tylko patrząc w zagubione oczy dzieci wobec barbarzyństwa wojny, możemy się nawrócić. Nauczyć się na nowo patrzeć sobie w oczy i patrzeć na świat czystym spojrzeniem” – napisał Leon XIV, kierując te słowa do dorosłych.
Zobacz także:
W chatbotach dzieci nie znajdą przyjaciół
Podziękował rodzicom, że pomagają dzieciom wydobywać piękno, które noszą w sobie. „Jesteście świadkami tego, jak dzieci wychowują nas, gdy my wychowujemy je, oraz tego, jak powinniśmy je chronić przed nieludzkim pojmowaniem informacji i edukacji. Wszyscy, zwłaszcza dziś, w erze cyfrowej i sztucznej inteligencji, potrzebujemy stałej edukacji. Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość” – podkreślił Ojciec Święty.
I dodał: „Dlatego też nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy, przez co ich intelekt i zdolności relacyjne ulegną osłabieniu, a kreatywność i myślenie zostaną stępione. Musimy chronić ich dzieciństwo i prowadzić ich rozwój, aby stali się twórcami odnowionego świata.”
Wojciech Rogacin
Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
