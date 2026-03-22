Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie  

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.
W niedzielę uroczystemu nabożeństwu przewodniczył archiprezbiter Bazyliki św. Piotra kard. Mauro Gambetti. Kanonicy bazyliki oraz inni duchowni wraz z osobami życia konsekrowanego i wiernymi zgromadzili się przy grobie świętego Piotra. Po obrzędach wstępnych przeszli przez bazylikę w procesji, śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych, aż doszli logii św. Weroniki znajdującej się nad jej posągiem. Następnie w tej loggii ukazano chustę św. Weroniki. W tym czasie biły dzwony, a wystawienie odbyło się w atmosferze modlitewnej.
Uroczystość miała miejsce w ramach wielkopostnej pielgrzymki do kościołów stacyjnych. Zgodnie ze starożytnym obyczajem wierni nawiedzają każdego dnia Wielkiego Postu inną świątynię. W Piątą Niedzielę Wielkiego Postu jest nią Bazylika św. Piotra.
Relikwia przybyła do Rzymu z Konstantynopola VIII wieku. Papież Innocenty III w 1207 roku przyczynił się do jej publicznego wystawienia. Podczas Jubileuszu roku 1300, ogłoszonego przez Bonifacego VIII, była uważana za jedną z najważniejszych relikwii Rzymu, przyciągając rzesze pielgrzymów z całego świata. Opisywali ją m.in. Petrarka i Dante.
Piotr Kowalczuk, ks. Paweł Rytel-Andrianik
Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.
Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.
Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.
Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.
Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.
Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.
Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.