info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie
rss newsletter facebook twitter

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie  
Vatican Media Ukazanie relikwii chusty św. Weroniki

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

W niedzielę uroczystemu nabożeństwu przewodniczył archiprezbiter Bazyliki św. Piotra kard. Mauro Gambetti. Kanonicy bazyliki oraz inni duchowni wraz z osobami życia konsekrowanego i wiernymi zgromadzili się przy grobie świętego Piotra. Po obrzędach wstępnych przeszli przez bazylikę w procesji, śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych, aż doszli logii św. Weroniki znajdującej się nad jej posągiem. Następnie w tej loggii ukazano chustę św. Weroniki. W tym czasie biły dzwony, a wystawienie odbyło się w atmosferze modlitewnej.

Uroczystość miała miejsce w ramach wielkopostnej pielgrzymki do kościołów stacyjnych. Zgodnie ze starożytnym obyczajem wierni nawiedzają każdego dnia Wielkiego Postu inną świątynię. W Piątą Niedzielę Wielkiego Postu jest nią Bazylika św. Piotra.

Relikwia przybyła do Rzymu z Konstantynopola VIII wieku. Papież Innocenty III w 1207 roku przyczynił się do jej publicznego wystawienia. Podczas Jubileuszu roku 1300, ogłoszonego przez Bonifacego VIII, była uważana za jedną z najważniejszych relikwii Rzymu, przyciągając rzesze pielgrzymów z całego świata. Opisywali ją m.in. Petrarka i Dante.

Piotr Kowalczuk, ks. Paweł Rytel-Andrianik

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 22.03.2026 19:53

TAGI| CHUSTA ŚW. WERONIKI, RELIKWIE

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
13°C Poniedziałek
dzień
14°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 