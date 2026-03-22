Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie  

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

W niedzielę uroczystemu nabożeństwu przewodniczył archiprezbiter Bazyliki św. Piotra kard. Mauro Gambetti. Kanonicy bazyliki oraz inni duchowni wraz z osobami życia konsekrowanego i wiernymi zgromadzili się przy grobie świętego Piotra. Po obrzędach wstępnych przeszli przez bazylikę w procesji, śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych, aż doszli logii św. Weroniki znajdującej się nad jej posągiem. Następnie w tej loggii ukazano chustę św. Weroniki. W tym czasie biły dzwony, a wystawienie odbyło się w atmosferze modlitewnej.

Uroczystość miała miejsce w ramach wielkopostnej pielgrzymki do kościołów stacyjnych. Zgodnie ze starożytnym obyczajem wierni nawiedzają każdego dnia Wielkiego Postu inną świątynię. W Piątą Niedzielę Wielkiego Postu jest nią Bazylika św. Piotra.

Relikwia przybyła do Rzymu z Konstantynopola VIII wieku. Papież Innocenty III w 1207 roku przyczynił się do jej publicznego wystawienia. Podczas Jubileuszu roku 1300, ogłoszonego przez Bonifacego VIII, była uważana za jedną z najważniejszych relikwii Rzymu, przyciągając rzesze pielgrzymów z całego świata. Opisywali ją m.in. Petrarka i Dante.

Piotr Kowalczuk, ks. Paweł Rytel-Andrianik

