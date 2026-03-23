Jerozolima: Wielki Tydzień bez tradycyjnych celebracji  

Z powodu trwającej wojny chrześcijanie w Jerozolimie nie będą mogli w tym roku przeżyć Wielkiego Tygodnia w jego tradycyjnej formie - podaje Vatican News. Łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa, w specjalnym przesłaniu do wiernych zapowiada odwołanie najważniejszych publicznych celebracji i wzywa do wspólnej modlitwy o pokój.
W związku z brakiem poprawy sytuacji bezpieczeństwa oraz w porozumieniu z władzami i innymi Kościołami chrześcijańskimi, podjęto decyzję o znaczących ograniczeniach. Patriarcha zapowiada, że nie będą możliwe celebracje otwarte dla wszystkich wiernych.
Odwołana została tradycyjna procesja Niedzieli Palmowej z Góry Oliwnej do Jerozolimy. Msza Krzyżma zostanie natomiast przeniesiona na późniejszy termin, gdy tylko pozwolą na to warunki. Kościoły pozostaną jednak otwarte, a duszpasterze będą starali się umożliwić wiernym modlitwę i udział w liturgii w dostępnych formach.
Jak zaznacza kard. Pizzaballa, sytuacja pozostaje dynamiczna i wymaga „koordynacji z dnia na dzień".
„Rana, która dołącza do wielu innych"
W swoim przesłaniu patriarcha wskazuje na duchowy ciężar obecnej sytuacji. Obok doświadczenia wojny pojawia się także ból związany z niemożnością wspólnego celebrowania Paschy.
„Do trudów czasu wojny [...] dołącza dziś także ból niemożności godnego i wspólnego przeżycia Wielkanocy. To rana, która dołącza do wielu innych zadanych przez konflikt" - podkreśla.
Jednocześnie zachęca wiernych, by nie tracili nadziei i trwali na modlitwie, przypominając słowa Jezusa: „zawsze powinni się modlić i nie ustawać".
Wezwanie do różańca o pokój
Patriarcha zaprasza wszystkich wiernych do szczególnej jedności duchowej poprzez modlitwę różańcową w sobotę 28 marca. Ma ona być prośbą o pokój, ukojenie i wsparcie dla wszystkich dotkniętych konfliktem.
Podkreśla, że nawet w warunkach rozproszenia wierni mogą pozostać zjednoczeni: modlitwa choć przeżywana osobno czerpie z tej samej mocy Bożej miłości.
Pascha nadziei
W centrum przesłania pozostaje jednak chrześcijańska nadzieja. Wielkanoc, przypomina patriarcha, jest zwycięstwem życia nad śmiercią i światła nad ciemnością.
„Żadna ciemność, nawet ta wojny, nie ma ostatniego słowa" - zaznacza kard. Pizzaballa, wskazując na pusty grób Chrystusa jako źródło nadziei dla świata dotkniętego przemocą.
