Watykan: dekret o heroiczności cnót wizjonerki z Gietrzwałdu  

Dekret został ogłoszony przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych jako jeden z kilku dokumentów podpisanych tego dnia. Proces beatyfikacyjny s. Samulowskiej trwa od 2005 roku.

– To wielkie wydarzenie i ogromna radość – powiedziała mediom watykańskim s. Anna Wojciechowska, przełożona prowincjalna sióstr szarytek. Zwróciła uwagę, że decyzja zapadła tuż przed rekolekcjami, podczas których siostry odnawiają śluby zakonne.

Jak podkreśla przełożona, s. Samulowska jest dla zgromadzenia wzorem wierności powołaniu i codziennego oddania Bogu. – Nie dokonywała rzeczy nadzwyczajnych, ale była wierna w codzienności, dostrzegała Chrystusa w ubogich i tych, do których została posłana – zaznaczyła.

S. Stanisława Barbara Samulowska jako dwunastoletnia dziewczynka była – wraz z Justyną Szafryńską – świadkiem objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku. Jak przypomina Vatican News, są to jedyne objawienia maryjne na ziemiach polskich uznane przez Kościół katolicki. Od 27 czerwca do 16 września Maryja miała ukazać się wizjonerkom 160 razy, wzywając do modlitwy, nawrócenia i życia według Ewangelii.

Barbara Samulowska urodziła się w 1865 roku w Worytach na Warmii. Po objawieniach, w obawie przed represjami, została skierowana do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie zetknęła się z Siostrami Miłosierdzia. Do zgromadzenia wstąpiła w 1883 roku, a śluby wieczyste złożyła sześć lat później. Większość życia zakonnego spędziła na misjach w Gwatemali, gdzie pracowała m.in. w szpitalu i sierocińcu. Zmarła tam w 1950 roku.

W 2027 roku w Gietrzwałdzie planowane są obchody 150. rocznicy objawień. Z tej okazji zaproszenie do Polski skierowali do papieża Leona XIV polscy biskupi oraz prezydent Karol Nawrocki. Stolica Apostolska nie odniosła się dotąd do tej propozycji.