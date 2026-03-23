Siostra Anna Maria od Najświętszego Serca skończyła właśnie 106 lat. Mieszka w klasztorze w Seregno, nieopodal słynnej „świątyni prędkości”, jak nazywany jest tor wyścigowy w Monzie.
Sędziwa Włoszka pomaga chorym siostrom w klasztorze i systematycznie dzieli się refleksjami na temat Ewangelii na YouTube.
Dzień zaczynać od dziękczynienia
Siostra Anna Maria wyznaje, że jako dziecko nauczyła się wdzięczności wobec Pana Boga. „Kiedy się budzicie, każdego ranka od razu odmówcie modlitwę dziękczynną do Pana – to najlepszy i najpiękniejszy sposób na rozpoczęcie dnia, który jest Jego wyjątkowym darem” – powtarza wszystkim, którzy proszą ją o radę. Wspomina, że cudem przeżyła dwie choroby, które, w czasach, gdy była dzieckiem, zbierały śmiertelne żniwo. Mając cztery miesiące, zachorowała na zapalenie oskrzeli, które przeszło w zapalenie płuc. „Był rok 1920, nie było antybiotyków, oznaczało to śmierć. Lekarz powiedział mojej mamie, że nie przyjdzie następnego dnia, bo na pewno umrę” – wspomina sędziwa zakonnica. Jak opowiada, jej mama Maria nie straciła wiary, tylko gorąco się modliła, by Bóg obdarzył córkę łaską życia. Dziewczynka cudownie wyzdrowiała. Cztery lata później wyszła też z nieuleczalnego wówczas szkorbutu.
Do klasztoru jako 70-latka
Anna Perfumo, bo tak nazywała się przed wstąpieniem do zakonu, pochodzi z Aleksandrii we włoskim Piemoncie. Do klasztornej bramy zapukała, mając na karku już „siedemdziesiąt krzyżyków”. Jako siedemnastolatka uzyskała dyplom nauczycielki. Była guwernantką dzieci z arystokratycznych rodzin w Genui i Rapallo, następnie pracowała w przedszkolu, uczyła w szkole podstawowej, pracowała wśród potrzebujących oraz ze starszymi i chorymi księżmi. Przez wszystkie te lata w swym sercu nosiła pragnienie życia w klasztornej klauzurze. Stało się to możliwe dopiero po śmierci jej matki. Jak mówi, niełatwo było znaleźć wspólnotę, która chciałaby przyjąć sędziwą kandydatkę. Po kilku miesiącach poszukiwań znalazła swe miejsce w gościnnym klasztorze Adoratorek Najświętszego Sakramentu w Genui, skąd dwadzieścia lat temu przeniesiono ją do Seregno, gdzie obecnie zajmuje się starszymi i schorowanymi siostrami. „Robię to, podobnie jak wiele innych prostych rzeczy, z miłości do Jezusa, który nieustannie prosi mnie, abym kochała bliźniego” – podkreśla jubilatka.
Dzięki podpowiedziom młodszych członków rodziny, którzy odwiedzają ją regularnie w klasztorze, zaczęła dzielić się swym przeżywaniem Ewangelii na YouTube.mimma russo SACRAMENTINE SEREGNO (MB)
Miłość sprawia, że serce pozostaje młode
„Moje powołanie było mocno spóźnione, ale daje mi wiele radości. Wiek nigdy nie powstrzymywał mnie przed aktywnością” – opowiada siostra Anna Maria. Opowiadając o swym życiu, mówi: „Musiałam dość długo czekać, zanim spełniłam wolę Bożą. Ale kiedy to Bóg czegoś pragnie, zawsze się to spełnia. Dlatego trzeba mieć wielką ufność, wielką wiarę, wielką nadzieję i wielką cierpliwość. Moje lata szybko minęły. Módlcie się za mnie, a ja zawsze będę o was pamiętać na ziemi i w niebie”. Świętując 106. urodziny, jubilatka podzieliła się refleksją na temat upływającego czasu i wierności: „Mój dziadek mawiał nam, że to właśnie wierność pozwala nam zachować młodość i że trzeba mieć oczy i duszę otwarte na to, co piękne, dobre i prawdziwe; w ten sposób można cieszyć się spokojną starością. To miłość sprawia, że serce pozostaje młode”. Na koniec przypomniała, że „życie to Chrystus – Droga, Prawda i Życie”.
Wstawiać się za Kościołem i światem
Zgromadzenie Wieczystych Adoratorek Najświętszego Sakramentu zostało założone w 1807 roku w Rzymie przez włoską mistyczkę bł. Marię Magdalenę od Wcielenia. Misją sióstr klauzurowych jest wstawianie się za Kościołem i światem w ciszy klasztoru, ofiarowując swoje życie jako nieustanną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Siostra Anna Maria podkreśla, że kocha charyzmat swego zakonu i regularnie uczestniczy w adoracji Najświętszego Sakramentu, zarówno w dzień, jak i nocą. Przyznaje, że w ostatnich tygodniach siostry zanoszą modlitwy m.in. o pokój na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.
