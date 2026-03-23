Stolica Apostolska wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego 51-letni ks. Roberto Malgesiniego. Został on zamordowany 15 września 2020 roku w Como przez osobę bezdomną, której niósł codzienne wsparcie.
Do zdarzenia doszło nieopodal kościoła św. Rocha, przy którym ten włoski kapłan pomagał licznym w tej dzielnicy migrantom, bezdomnym i osobom z marginesu. W czasie pogrzebu nazwano go „męczennikiem miłosierdzia” i „duszpasterzem ostatnich”. Tunezyjski imigrant, który dokonał zbrodni, został skazany na 25 lat więzienia.
Wiadomość o tym, że Stolica Apostolska wyraziła zgodę na otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Malgesiniego, przekazał ordynariusz diecezji Como, podczas wielkopostnych rekolekcji dla młodzieży. W ich ramach ulicami miasta przeszła modlitewna procesja z pochodniami, podczas której wspominano tych, którzy oddali swe życie za Chrystusa. Szła w niej również Caterina Malgesini, siostra zamordowanego kapłana. Po ogłoszeniu decyzji Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych wśród młodzieży rozległy się długie brawa. „Byłem tym bardzo poruszony, to znak, że pamięć o ks. Roberto wciąż jest żywa” – podkreślił kard. Oscar Cantoni.
Iść drogą „gigantów miłosierdzia”
Biskup Como wyznał, że w marszu pamięci szedł również arcybiskup Palermo, ponieważ młodzi chcieli oddać szczególny hołd bł. ks. Giuseppe (Pino) Puglisiemu, który zginął z rąk sycylijskiej cosa nostra, za to, że odciągał młodzież od struktur mafijnych. Jest on pierwszym błogosławionym męczennikiem zabitym we Włoszech przez mafię. „Duch Święty – podkreślił kard. Cantoni – naznaczył żywym ogniem istnienie i działanie tych naszych dwóch Kościołów dzięki ofierze księdza Pino i księdza Roberto”. Biskup Como przypomniał, że obaj kapłani zginęli tego samego dnia – 15 września. Ich ofiarę dzieli 27 lat życia. Przywołał słowa Tertuliana, że krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. „Tak więc my wszyscy, świadkowie i przyjaciele tych dwóch «gigantów miłosierdzia», jesteśmy zachęcani do zdecydowanego kontynuowania naszej drogi, czyniąc z daru z siebie cel naszego istnienia” – podkreślił kard. Cantoni.
Poważnie potraktować świadectwo ks. Roberto
Ks. Roberto Bartesaghi przyjął święcenia kapłańskie razem z ks. Roberto Malgesinim, z którym się przyjaźnił i realizował wiele projektów duszpasterskich. Po ogłoszeniu decyzji Watykanu wyznał, że „w środowisku od dawna istniało mocne przekonanie, iż dojdzie do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego”. Kapłan zauważył, że teraz trzeba się zaangażować w zbieranie potrzebnej dokumentacji i, jak podkreślił, poważnie potraktować świadectwo ks. Roberta. „Porusza i zarazem przeraża myśl, że osoba żyjąca obok ciebie może być świętą, a ty o tym nie wiesz – wyznał. – Być może ta okoliczność powinna skłonić każdego z nas do bycia świętym w codziennym życiu”.
Szczęśliwy w swym kapłaństwie
„W ciągu tych pięciu lat, jakie minęły od śmierci ks. Roberto – powiedział kard. Cantoni – zadziwiające jest, jak pamięć o nim, tak skromnym i tak dalekim od wszelkich zaszczytów, została zachowana i się rozprzestrzeniła”. Według kardynała, który dobrze go znał, będąc jego duchowym ojcem, ks. Malgesini wyróżniał się trzema cechami: „był człowiekiem modlitwy, nadziei i łagodności”. Kard. Cantoni podkreślił, że „jego dzień był modlitwą, zawsze naznaczoną uśmiechem dla wszystkich, nawet w trudnych chwilach”. Przestrzegł zarazem, by charytatywnej posługi ks. Roberto nie sprowadzać do bycia zwykłym filantropem. „On przede wszystkim był kapłanem, szczęśliwym ze swego kapłaństwa, zdolnym dostrzec oblicze Boga w każdym, kogo spotykał, od młodzieży w oratorium po ubogich mieszkańców miasta”. Teraz dla Kościoła w Como rozpoczyna się czas rozeznania, aby uchwycić wartość przykładu księdza Roberta, który miał tylko jeden kompas: Ewangelię.
Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.
Prezydent USA Donald Trump przed upływem swojego 48-godzinnego ultimatum ogłosił w poniedziałek pięciodniowe wstrzymanie planowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Iranu. Choć Teheran zaprzecza, by prowadzone były negocjacje, decyzja ta przyniosła ulgę rynkom finansowym.
Siostra Anna Maria od Najświętszego Serca skończyła właśnie 106 lat. Mieszka w klasztorze w Seregno, nieopodal słynnej „świątyni prędkości”, jak nazywany jest tor wyścigowy w Monzie.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że podczas rozmów z Iranem obie strony uzgodniły "główne punkty porozumienia". Ocenił, że wkrótce może dojść do zakończenia wojny. Sugerował też, że może kontrolować cieśninę Ormuz wspólnie ze stroną irańską.
Są różnice: zbieżności przeważają.
Ok. 160 Kenijczyków nadal uczestniczy w wojnie.
Z powodu trwającej wojny chrześcijanie w Jerozolimie nie będą mogli w tym roku przeżyć Wielkiego Tygodnia w jego tradycyjnej formie - podaje Vatican News. Łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa, w specjalnym przesłaniu do wiernych zapowiada odwołanie najważniejszych publicznych celebracji i wzywa do wspólnej modlitwy o pokój.
Ponad 370 tysięcy pielgrzymów z całego świata przybyło w ciągu miesiąca do dolnej bazyliki św. Franciszka w Asyżu, by oddać cześć relikwiom Biedaczyny z Asyżu. W niedzielę 22 marca zakończyło się to wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło ludzi w każdym wieku „w wielkim, a zarazem skupionym i radosnym zgromadzeniu ludu Franciszka" - informuje Vatican News.
We wsi Ugły w obwodzie rówieńskim na północnym zachodzie Ukrainy ruszają prace poszukiwawcze w miejscu pochówków Polaków zamordowanych w maju 1943 roku. Jak podaje PAP, kolonia została wówczas zaatakowana przez oddział UPA.
Stowarzyszenie o inspiracji katolickiej „Dignitas Ukraine", zapewnia co miesiąc pomoc medyczną i psychologiczną około 2 tysiącom pacjentów – osobom niepełnosprawnym i starszym – w około pięćdziesięciu wsiach na obszarach wiejskich obwodów charkowskiego i sumskiego.