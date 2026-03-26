Polska i Szwajcaria pracują nad nową umową o współpracy w zakresie szkolenia wojska - poinformował w czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ze swoim szwajcarskim odpowiednikiem Martinem Pfisterem. Wyraził też zainteresowanie szwajcarskim systemem szkolenia ludności cywilnej.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w czwartek w Warszawie z szefem departamentu obrony, ochrony ludności i sportu Szwajcarii Martinem Pfisterem.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Kosiniak-Kamysz podkreślił, że relacje Polski i Szwajcarii niezmiennie pozostają bardzo dobre. Dodał, że podczas spotkania rozmawiali o współpracy w dziedzinach obronności, o rozwoju przemysłu zbrojeniowego oraz wzajemnym szkoleniu - przede wszystkim w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

- To jest ta domena, która się najbardziej rozwija. Sztuczna inteligencja, systemy dronowe, wojska cyber. To jest coś, co jest przedmiotem naszej współpracy, naszego współdziałania - zaznaczył szef MON.

Jak dodał, resort obrony pracuje nad nową "umową o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wojskowego" ze Szwajcarią. - Mamy bardzo dobrą współpracę w dziedzinie treningów dla naszych wojsk pancernych, dla naszych wojsk specjalnych w miejscowości Thun. Szkolą się tam nasi żołnierze w programie dla czołgów Leopard, ale też nasi żołnierze z wojsk specjalnych. Dziękuję za tę współpracę - mówił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON ocenił, że Szwajcaria ma "niezwykle ciekawy system szkolenia rezerwy oraz obrony cywilnej". - Takiej obrony totalnej, do której państwo szwajcarskie się przygotowuje trzy tygodnie co roku. Do 32-33 roku życia dla młodych Szwajcarów to jest codzienność. Myślę, że to jest program, z którego warto skorzystać. Warto się temu przyglądać. Pan minister obiecał mi podzielenie się informacjami o przebiegu tych treningów, tego szkolenia - dodał.

Podczas spotkania - jak relacjonował szef MON - omówiono też kwestie wsparcia dla Ukrainy oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Pfister podkreślił, że Polska ma szczególne doświadczenie, jeśli chodzi o radzenie sobie z najróżniejszymi zagrożeniami. Wyraził również podziw dla pomocy, którą Polska udzieliła Ukrainie po wybuchu pełnoskalowej inwazji i ocenił, że Polska jest liderem w Europie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.

Jak mówił, Szwajcaria inwestuje coraz więcej pieniędzy w swoją obronność, a Polska ma doświadczenia - zwłaszcza w zakresie zagrożeń hybrydowych - z których kraj ten mógłby skorzystać.

- Dzisiaj uzgodniliśmy, że chcemy rozszerzyć współpracę i że chcemy też zawrzeć odpowiednie porozumienia, jeżeli chodzi o współpracę naszych sił zbrojnych, żeby Szwajcaria mogła się uczyć z doświadczeń Polski i żeby Szwajcaria mogła, jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi o naukę, wnieść swoje doświadczenia, żeby wesprzeć Polskę - mówił szwajcarski minister.

Zauważył, że Szwajcaria ma szeroką strategię w domenie bezpieczeństwa, która obejmuje nie tylko wymiar militarny, ale także inne obszary, przede wszystkim obronę cywilną.