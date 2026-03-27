Zarzuty zbrodni wojennych wobec USA, Izraela i Iranu
Zarzuty zbrodni wojennych wobec USA, Izraela i Iranu

Biały fosfor, broń kasetowa, ataki na cywilów.

Wszystkie trzy kraje będące stronami obecnej wojny na Bliskim Wschodzie mierzą się z oskarżeniami o naruszenia prawa wojennego. Izrael jest oskarżany o używanie białego fosforu, Iran - o stosowanie amunicji kasetowej, a USA - o atak na szkołę w Iranie, w którym zginęło ponad 100 dzieci.

Państwa te są oskarżane o użycie siły zbrojnej przeciwko suwerenności i integralności terytorialnej innych krajów, co może stanowić zbrodnię agresji. Zarzuty te dotyczą zarówno Izraela i Stanów Zjednoczonych, które rozpoczęły 28 lutego bombardowania Iranu, jak i izraelskiej inwazji na Liban oraz irańskich ataków głównie na państwa Zatoki Perskiej, które nie uczestniczą bezpośrednio w konflikcie.

Izrael jest oskarżany o wielokrotne użycie amunicji z białym fosforem nad gęsto zaludnionymi obszarami Libanu, o czym informowała m.in. organizacja praw człowieka Human Rights Watch. Biały fosfor pali się w kontakcie z tlenem, powodując głębokie, trudne do leczenia oparzenia oraz uszkodzenia dróg oddechowych, a także pożary.

Zgodnie z konwencją o broni konwencjonalnej użycie tej substancji jest nielegalne na obszarach zamieszkanych. Izrael nie jest stroną tej konwencji i już wcześniej był oskarżany o użycie amunicji z białym fosforem, m.in. w Strefie Gazy (w latach 2009, 2023) i Libanie (2023-2024).

USA są oskarżane o przeprowadzenie 28 lutego ataku na szkołę podstawową w irańskim mieście Minab, w którym zginęło 168 osób, w tym ponad 100 dzieci. Eksperci ONZ ds. praw człowieka uznali ten nalot za potencjalną zbrodnię wojenną w rozumieniu Statutu Rzymskiego, choć Stany Zjednoczone nie są jego stroną. Inni obserwatorzy zarzucają siłom USA rażące zaniedbanie i oparcie się na nieaktualnych danych wywiadowczych.

Według izraelskiej armii w ciągu dwóch pierwszych tygodni walk Iran wystrzelił w kierunku Izraela ok. 250 pocisków balistycznych, z których około połowa miała być wyposażona w głowice kasetowe. Tego typu głowice rozrzucają dziesiątki mniejszych ładunków na obszarze w promieniu do 10 kilometrów. Ich użycie jest zakazane na mocy Konwencji o amunicji kasetowej z 2008 r., do której nie przystąpiły jednak Izrael, Iran ani Stany Zjednoczone.

Wszystkie trzy państwa są oskarżane także o ataki na infrastrukturę energetyczną wroga. USA i Izrael prowadziły skoordynowane naloty na składy paliw i instalacje dystrybucyjne w Iranie. Iran z kolei atakował sektor naftowo-gazowy w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej.

Atakowanie obiektów cywilnych, pozbawionych znaczenia militarnego, stanowi zbrodnię wojenną. Nawet w przypadku obiektów częściowo wykorzystywanych przez wojsko atak może być uznany za bezprawny, jeśli powoduje nieproporcjonalne szkody dla ludności cywilnej. Przykładem może być katastrofa ekologiczna po izraelskim bombardowaniu infrastruktury naftowej w Teheranie 8 marca, po którym spadł czarny deszcz.

Iranowi zarzuca się też celowe ataki na statki handlowe w cieśninie Ormuz, co może być kwalifikowane jako zbrodnia wojenna. Ataki - a także groźby ich przeprowadzenia - przyczyniają się do wzrostu cen energii i niedoborów nawozów, co może prowadzić do kryzysu żywnościowego w najbiedniejszych regionach świata.

W Libanie odnotowano kilkadziesiąt izraelskich ataków na obiekty medyczne, chronione na mocy konwencji genewskich. Libańska armia zarzuca też Izraelowi wykorzystywanie karetek jako kamuflażu do ataków, co może stanowić zakazane przez konwencje wiarołomstwo.

Z kolei izraelskie nakazy ewakuacji obejmujące setki tysięcy osób na terytorium Libanu mogą być uznane za przymusowe przemieszczenie. Organizacje charytatywne szacują, że niemal jedna szósta Libańczyków musiała z tego powodu opuścić swoje domy.

Iran jest krytykowany za rozmieszczanie obiektów wojskowych, m.in. baz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury cywilnej, np. szkół, co naraża ludność na skutki ataków.

Władzom irańskim przypisuje się też atak rakietowy na synagogę w Izraelu, w którym zginęło dziewięciu cywilów. Obiekty religijne, podobnie jak inne miejsca kultu, są chronione na mocy konwencji genewskich jako cele cywilne.

Joanna Baczała 

dodane 27.03.2026 18:30

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: w ciągu następnych dwóch-trzech tygodni będziemy mocno atakować Iran | Atak na lotnisko w Kuwejcie, azjatyckie giełdy na plusie po deklaracji Trumpa | USA przeprowadziły atak na skład amunicji w irańskim Isfahanie | Bliski Wschód: Groźby Iranu, ofiary w Kuwejcie i wzrost cen ropy | Izrael przeprowadził "zmasowane uderzenia" na Iran
Wielkanocne wyścigi

ks. Leszek Smoliński

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Obyśmy rozpozawalli Go, gdy łamie dla nas chleb.

Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

Wielkanocne życzenia od zaangażowanych w tworzenie Wiara.pl

Świąteczne życzenia

Maria Sołowiej

Samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza.

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

