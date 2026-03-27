Kraj potrzebuje jasnego planu odejścia od niektórych obszarów strategicznej zależności.
Wielka Brytania, podobnie jak inne kraje NATO, muszą przygotować się na najgorszy scenariusz, w którym w razie ewentualnej wojny nie będą mogły liczyć na Stany Zjednoczone - ocenili w ogłoszonym w piątek raporcie członkowie parlamentarnej komisji ds. strategii bezpieczeństwa.
Ostrzegli oni, że Wielka Brytania - ze względu na specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi - bardziej niż inni europejscy członkowie NATO narażona jest na nieprzewidywalność amerykańskiej administracji.
"Wprawdzie Komisja rekomenduje, by Wielka Brytania nadal współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie uważa, że rząd powinien wraz z europejskimi sojusznikami przygotować się na przejście w kierunku większej europejskiej roli przywódczej w NATO oraz nadal rozwijać partnerstwa na całym świecie z sojusznikami spoza NATO" - napisano w raporcie.
"Przygotowując się na najgorszy scenariusz, w którym Europa nie będzie mogła już liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych w razie kryzysu, rząd musi współpracować z europejskimi partnerami, aby inwestować we własne zdolności, które zrównoważą to potencjalne wycofanie się (USA)" - zaznaczyła komisja.
W raporcie podkreślono skalę strategicznej zależności Wielkiej Brytanii od USA na takich polach, jak utrzymywanie pocisków Trident wykorzystywanych w brytyjskim systemie odstraszania nuklearnego, wymiana danych wywiadowczych, program samolotów bojowych F-35 oraz plany dotyczące nowych okrętów podwodnych.
Członkowie komisji ostrzegli też, że napięcia między administracją Donalda Trumpa a rządem Keira Starmera mogą podważyć niektóre z kluczowych filarów brytyjskiego bezpieczeństwa narodowego.
"Głęboka zależność Wielkiej Brytanii od Stanów Zjednoczonych w zakresie gwarancji bezpieczeństwa ma długą historię, a partnerstwo to przetrwa zarówno premierów, jak i prezydentów. Wielka Brytania potrzebuje jednak jasnego planu odejścia od niektórych obszarów strategicznej zależności, aby zapewnić sobie możliwość realizacji swoich interesów narodowych" - oświadczył przewodniczący komisji, laburzystowski poseł Matt Western.
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.