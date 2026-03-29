Kolejny rosyjski port na Bałtyku płonie po ataku ukraińskich dronów  

Ukraińskie drony w niedzielę po raz kolejny w ostatnich zaatakowały rosyjski port w Ust-Łudze nad Morzem Bałtyckim - poinformowały regionalne władze. Na terenie portu, przez który przechodzi ok. 700 tys. baryłek ropy naftowej dziennie, wybuchł pożar - podał Reuters.
"W porcie Ust-Ługa doszło do zniszczeń. Nie ma ofiar śmiertelnych" - napisał na Telegramie gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Dodał, że nad regionem zestrzelono 36 bezzałogowców.
W porcie, zarządzanym przez rosyjski koncern Transnieft, odbywa się przeładunek około 700 tys. baryłek ropy dziennie. W 2025 r. przeładowano tam ok. 33 mln ton surowca.
W minionym tygodniu rosyjskie porty Primorsk i Ust-Ługa nad Bałtykiem były kilkukrotnie atakowane przez drony. Po jednym z takich ataków oba porty 22 marca wstrzymały przeładunek ropy i produktów naftowych. Dzień później władze podały, że bezzałogowce wywołały pożar kilku zbiorników paliwa w porcie w Primorsku. Pożar wybuchł też 25 marca na terenie portu w Ust-Łudze - podał portal Moscow Times. Jak dodał, w nalotach uszkodzony został wiadukt kolejowy służący do rozładunku produktów naftowych. W środę terminal naftowy w Ust-Łudze przestał przyjmować paliwa.
Zawieszenie eksportu produktów naftowych przez Ust-Ługę może zmusić duże rafinerie w europejskiej części Rosji do ograniczenia przerobu - podkreślił Moscow Times.
Ukraina atakuje obiekty eksportujące ropę i rafinerie w Rosji, dążąc do osłabienia gospodarki wojennej tego kraju.
Ust-Ługa. Kolejne zdjęcia satelitarne. https://t.co/XDxGKlejCu pic.twitter.com/ZNLAPUi6U2— Obserwator Wojen (@ObserwatorWojen) 27 marca 2026
