Biuro Netanjahu: przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać Msze w Bazylice Grobu Pańskiego
Biuro Netanjahu: przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać Msze w Bazylice Grobu Pańskiego

Henryk Przondziono/Foto Gość Bazylika Grobu Pańskiego.

Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu zapewniło, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać Msze w Bazylice Grobu Pańskiego. Wcześniej policja izraelska w Niedzielę Palmową zabroniła wstępu do świątyni patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi, co wywołało oburzenie - podał portal Times of Israel.

"W ciągu ostatnich kilku dni Iran wielokrotnie atakował pociskami balistycznymi miejsca święte wszystkich trzech religii monoteistycznych w Jerozolimie. Podczas jednego z ataków odłamki pocisku spadły kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego" - poinformowało biuro Netanjahu na platformie X.

"Dziś, ze względu na szczególną troskę o bezpieczeństwo, policja jerozolimska uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze, kardynałowi Pizzaballi, odprawienie mszy w Bazylice Grobu Pańskiego" - czytamy w oświadczeniu. "Nie było w tym żadnych złych intencji, a jedynie troska o jego (kardynała) bezpieczeństwo" - oświadczył biuro premiera.

Izraelska policja nie pozwoliła wejść na Mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego kardynałowi Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo - poinformował patriarchat Jerozolimy.

W odpowiedzi na incydent, który wywołał falę krytyki Izraela w świecie, biuro premiera Netanjahu poinformowało o przygotowaniach planu, który umożliwi przywódcom chrześcijańskim odprawianie nabożeństw w świątyni.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie przystąpił do ataków na cele na Bliskim Wschodzie, w tym na miasta w Izraelu.

PAP |

dodane 30.03.2026 07:13

TAGI| IRAN, IZRAEL, KOŚCIÓŁ, PAP, USA, WOJNA

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

W tym roku po raz pierwszy.

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

