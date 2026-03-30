Prezydent Izraela w rozmowie telefonicznej z łacińskim patriarchą Jerozolimy kardynałem Pizzaballim wyraził ubolewanie z powodu - jak to określił - "niefortunnego incydentu" w Jerozolimie, gdy izraelska policja nie dopuściła w niedzielę hierarchy do Bazyliki Grobu Pańskiego.
"Właśnie zadzwoniłem do łacińskiego Patriarchy Jerozolimy(...), aby wyrazić mój wielki smutek z powodu dzisiejszego niefortunnego incydentu na Starym Mieście w Jerozolimie"- poinformował prezydent Icchak Hercog we wpisie na portalu X.
Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi oraz kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo. Obaj zostali zatrzymani po drodze, kiedy szli tam prywatnie, bez jakichkolwiek oznak procesji czy ceremoniału i zostali zawróceni - przekazał łaciński patriarchat w komunikacie - podał patriarchat Jerozolimy.
Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee ocenił, że interwencja izraelskiej policji to "niefortunna przesada, która już wywołuje poważne reperkusje w świecie".
Prezydent Polski Karol Nawrocki wyraził "zdecydowany sprzeciw" wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jak podkreślił, działania izraelskiej policji są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej.
Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas uznała incydent za "naruszenie wolności religijnej". Działania izraelskiej policji potępili m.in. prezydent Francji oraz premier Hiszpanii.
Prezydent Hercog wyjaśnił, że incydent wynikał z obaw o bezpieczeństwo hierarchów z powodu ciągłego zagrożenia atakami rakietowymi ze strony irańskiego reżimu dla ludności cywilnej w Izraelu, po wcześniejszych incydentach, w których irańskie pociski spadły w rejonie Starego Miasta w Jerozolimie.
"Potwierdziłem niezachwiane zaangażowanie państwa Izrael w wolność wyznania dla wszystkich konfesji oraz utrzymanie status quo w świętych miejscach Jerozolimy" - zapewnił prezydent Hercog. Wcześniej biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu zadeklarowało, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać msze w Bazylice Grobu Pańskiego.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
