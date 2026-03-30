Izrael: Protesty ludności z powodu braku ochrony przed ostrzałem

Roman Koszowski /Foto Gość Zawsze było niespokojnie, ale...

Niektóre schrony przerobiono na synagogi.

Grupa mieszkańców Kirjat Szmona na północy Izraela złożyła w niedzielę petycję do Sądu Najwyższego, domagając się natychmiastowej ewakuacji z powodu braku ochrony przed ostrzałem Hezbollahu. W Aradzie mieszkańcy protestują przeciwko wykorzystywaniu schronów jako synagog.

Rozpoczęta 28 lutego wojna Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem doprowadziła do odwetowego ostrzału rakietowego ze strony Iranu oraz z północy - z Libanu, gdzie działa wspierany przez Teheran Hezbollah.

W Aradzie dostęp do schronów publicznych stał się źródłem napięć między świeckimi mieszkańcami, a chasydami, głównie należący do dynastii Ger wywodzącej się z Góry Kalwarii, którzy stanowią ok. 40 proc. ludności miasta.

Według relacji świadków przywoływanych przez izraelskie media - świeckie i religijne - wiele schronów w mieście jest zaniedbanych, zamkniętych lub wykorzystywanych jako synagogi i chasydzkie przedszkola dla dziewcząt, co utrudnia ich użycie podczas alarmów rakietowych. Prawo izraelskie stanowi, że każdy obywatel musi mieć dostęp do schronu, który można szczelnie zamknąć w razie ataku z użyciem broni niekonwencjonalnej.

Około 45 proc. Izraelczyków dysponuje tzw. bezpiecznym pokojem w mieszkaniu lub korzysta z bezpiecznego pomieszczenia na piętrze budynku. Kolejne 16 proc. musi udać się do schronu w piwnicy lub na parterze, a 6 proc. korzysta z publicznych schronów w pobliżu miejsca zamieszkania.

Publiczne schrony znajdują si e głównie w dzielnicach ze starszą zabudową. W okresach względnego spokoju są one wykorzystywane do innych celów, m.in. jako centra lokalnej społeczności, sale do jogi czy studia tańca. Zgodnie z prawem co najmniej 80 proc. ich powierzchni powinno pozostawać wolne.

Mieszkańcy Aradu zgłaszają jednak władzom lokalnym, że schrony wykorzystywane jako sale modlitewne są zastawione regałami z księgami religijnymi, co blokuje drzwi pancerne wymagane do zamknięcia podczas ostrzału.

Burmistrz miasta, Jair Maajan, będący w radzie miejskiej w koalicji z chasydami Ger, odrzuca zarzuty, nazywając krytyków "antysemitami". Jednocześnie przyznaje, że miasto potrzebuje środków na budowę 40 nowych schronów.

W jednym z najbardziej wysuniętych na północ miast Izraela, Kirjat Szmona, położonym ok. 2 km od granicy z Libanem, utrzymuje się stałe zagrożenie ostrzałem. Od 2 marca Hezbollah wystrzelił w kierunku Izraela ponad 3,5 tys. pocisków i dronów.

Do mediów wyciekło w środę nagranie ze spotkania burmistrza Kirjat Szmona z przedstawicielami ministerstw, na którym krzycząc, zarzuca władzom brak zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej ochrony. Mówi m.in., że osoby starsze nie są w stanie dotrzeć do oddalonych schronów w czasie przewidzianym po alarmie.

Grupa 87 mieszkańców miasta złożyła w niedzielę petycję do Sądu Najwyższego, domagając się natychmiastowej ewakuacji miasta przed świętem Paschy. Argumentują, że brak odpowiedniej infrastruktury ochronnej i planu bezpieczeństwa cywilnego naraża ich na bezpośrednie zagrożenie życia.

Kirjat Szmona i okolice zostały ewakuowane wkrótce po rozpoczęciu ataków Hezbollahu pod koniec 2023 r. i do dziś większość mieszkańców nie zdecydowała się na powrót po zawieszeniu broni w listopadzie 2024 r.

W odróżnieniu większości terytorium Izraela, gdzie ostrzał rakietami balistycznymi z Iranu daje kilka minut na udanie się do schronu, Kirjat Szmona jest atakowana z tak małej odległości, że mieszkańcy muszą niemal ciągle przebywać w schronach.

Według danych odpowiedzialnego za ochronę ludności cywilnej dowództwa frontu wewnętrznego ok. jedna trzecia obywateli Izraela - ok. 3,3 mln osób - nie ma dostępu do odpowiedniego schronu lub nie jest w stanie z niego skorzystać.

Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z małymi dziećmi, ponieważ jeśli nie mają bezpiecznego pokoju w mieszkaniu, nie są często w stanie dobiec do schronu na czas.

W złej sytuacji znajdują się także Arabowie, stanowiący około 20 proc. obywateli Izraela - niemal połowa z nich nie ma dostępu do właściwego schronienia.

Joanna Baczała 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 30.03.2026 06:52

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, IRAN, IZRAEL, LIBAN, PAP, WOJNA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Niedziela" ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Papież w orędziu „Urbi et Orbi": nie możemy przyzwyczaić się do zła

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

