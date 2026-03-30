Kenia: co najmniej 108 ofiar śmiertelnych powodzi  

Kenia zmaga się z poważnymi skutkami kilku tygodni ulewnych deszczy. W wyniku powodzi zginęło co najmniej 108 osób, poinformowały w sobotę służby policyjne.
Najgorsza sytuacja zaczęła się wieczorem 6 marca, kiedy pojawiły się gwałtowne, tzw. powodzie błyskawiczne. Woda w krótkim czasie zalała duże obszary, porywając samochody i niszcząc domy. Zakłócony został także ruch lotniczy, a część infrastruktury energetycznej została uszkodzona, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu.
Ponad 2700 rodzin musiało opuścić swoje domy. W wielu miejscach ludzie stracili cały dobytek i potrzebują pilnej pomocy.africanews Kenya faces deadly flooding with at least 108 people killed
Choć w części kraju deszcze osłabły, zagrożenie wciąż jest bardzo duże. Systemy odprowadzania wody są zatkane, a ziemia jest już całkowicie nasiąknięta. To oznacza, że nawet niewielkie opady mogą ponownie wywołać powodzie.
Żywioł sparaliżował codzienne życie. W wielu regionach zamknięto szkoły, drogi stały się nieprzejezdne, a firmy i lokalne targi przestały działać. Najbardziej ucierpiały biedniejsze dzielnice oraz tereny położone najniżej, które są szczególnie narażone na zalania.
Na miejscu pracują służby ratunkowe, które monitorują sytuację i pomagają poszkodowanym. Władze nie wykluczają kolejnych ewakuacji, jeśli deszcze będą się utrzymywać.
Powodzie w Kenii zdarzają się co roku, ale obecna sytuacja jest wyjątkowo poważna. Coraz częściej pojawiają się pytania o przygotowanie kraju na takie katastrofy oraz o bezpieczeństwo ludzi mieszkających w pobliżu rzek i na terenach zalewowych.Guardian News Severe flooding in Kenya after two rivers overflowed their banks
Władze apelują do mieszkańców zagrożonych obszarów o ostrożność i stosowanie się do komunikatów. Ostrzegają też, że jeśli intensywne opady nie ustaną, sytuacja może się jeszcze pogorszyć w najbliższych dniach.
