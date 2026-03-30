info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Kenia: co najmniej 108 ofiar śmiertelnych powodzi
rss newsletter facebook twitter

Krzysztof Błażyca Nairobi, slumsy Kibera

Kenia zmaga się z poważnymi skutkami kilku tygodni ulewnych deszczy. W wyniku powodzi zginęło co najmniej 108 osób, poinformowały w sobotę służby policyjne.

Najgorsza sytuacja zaczęła się wieczorem 6 marca, kiedy pojawiły się gwałtowne, tzw. powodzie błyskawiczne. Woda w krótkim czasie zalała duże obszary, porywając samochody i niszcząc domy. Zakłócony został także ruch lotniczy, a część infrastruktury energetycznej została uszkodzona, co doprowadziło do przerw w dostawach prądu.

Ponad 2700 rodzin musiało opuścić swoje domy. W wielu miejscach ludzie stracili cały dobytek i potrzebują pilnej pomocy.

Choć w części kraju deszcze osłabły, zagrożenie wciąż jest bardzo duże. Systemy odprowadzania wody są zatkane, a ziemia jest już całkowicie nasiąknięta. To oznacza, że nawet niewielkie opady mogą ponownie wywołać powodzie.

Żywioł sparaliżował codzienne życie. W wielu regionach zamknięto szkoły, drogi stały się nieprzejezdne, a firmy i lokalne targi przestały działać. Najbardziej ucierpiały biedniejsze dzielnice oraz tereny położone najniżej, które są szczególnie narażone na zalania.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, które monitorują sytuację i pomagają poszkodowanym. Władze nie wykluczają kolejnych ewakuacji, jeśli deszcze będą się utrzymywać.

Powodzie w Kenii zdarzają się co roku, ale obecna sytuacja jest wyjątkowo poważna. Coraz częściej pojawiają się pytania o przygotowanie kraju na takie katastrofy oraz o bezpieczeństwo ludzi mieszkających w pobliżu rzek i na terenach zalewowych.

Władze apelują do mieszkańców zagrożonych obszarów o ostrożność i stosowanie się do komunikatów. Ostrzegają też, że jeśli intensywne opady nie ustaną, sytuacja może się jeszcze pogorszyć w najbliższych dniach.

 

«« | « | 1 | » | »»

kabe/africanews

dodane 30.03.2026 11:28
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Najnowsze

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Poniedziałek
noc
13°C Poniedziałek
rano
11°C Poniedziałek
dzień
11°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 