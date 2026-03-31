Znamy maksymalne ceny paliw obowiązujące dziś na polskich stacjach
Znamy maksymalne ceny paliw obowiązujące dziś na polskich stacjach

PAP/Marcin Obara

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł a oleju napędowego - 7,60 zł - wynika z obwieszczenia Ministra Energii opublikowanego w poniedziałek w Monitorze Polskim. Od wtorku obowiązuje też obniżony do 8 proc. VAT na paliwa. - Nie wykluczamy ograniczeń w sprzedaży paliw obcokrajowcom – powiedział we wtorek minister energii Miłosz Motyka. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara dodał, że prowadzony jest monitoring sytuacji na stacjach przygranicznych.

We wtorek obowiązują ceny maksymalne paliw, które zostały ustalone obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym w poniedziałek w Monitorze Polskim.

Wynika z niego, że cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosi 5,42 zł za litr, a powiększona o podatek od towarów i usług ma być nie wyższa niż 6,16 zł. Cenę maksymalną dla benzyny bezołowiowej 98 określono na 5,98 zł za litr, a powiększoną o podatek VAT w kwocie 6,76 zł za litr. Z kolei cena maksymalna dla oleju napędowego wynosi 6,76 zł za litr, a powiększona o VAT 7,60 zł za litr.

W niedzielę weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej będąca częścią rządowego pakietu CPN, czyli "Ceny Paliwa Niżej". Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca), podmioty dokonujące sprzedaży paliwa są zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

Zgodnie z nowelą cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Zgodnie z przepisami resort energii będzie codziennie publikował obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

Od wtorku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług na paliwa. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma zastosowanie od 31 marca do 30 kwietnia br.

Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT - 900 mln zł miesięcznie. Pakiet CPN ma ograniczyć presję cenową i działać antyinflacyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw paliw.

Premier Donald Tusk ocenił w zeszłym tygodniu, że pakiet CPN ma przełożyć się na spadek cen na stacjach. Szef rządu zapowiedział też, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

