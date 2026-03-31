USA przeprowadziły atak na skład amunicji w irańskim Isfahanie
USA przeprowadziły atak na skład amunicji w irańskim Isfahanie

USA przeprowadziły atak na skład amunicji w irańskim Isfahanie  
PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Uszkodzony budynek komercyjny oraz miejsce, w którym znajdowały się biura katarskiej stacji telewizyjnej Al-Arabiya, po nalocie lotniczym w północnym Teheranie w Iranie, 29 marca 2026 r. Wspólna operacja wojskowa Izraela i Stanów Zjednoczonych nadal obejmuje ataki na liczne lokalizacje w Iranie.

Armia USA przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek atak z użyciem bomb przeciwbunkrowych na skład amunicji w irańskim Isfahanie - podał dziennik "Wall Street Journal". Jednocześnie Arabia Saudyjska i ZEA przechwyciły irańskie rakiety, a władze w Teheranie stanowczo zaprzeczyły doniesieniom o negocjacjach z USA.

Według dziennika, który powołuje się na anonimowego amerykańskiego urzędnika, wojsko wykorzystało w nocy "dużą liczbę" ważących po ok. 900 kg bomb przeciwbunkrowych do zniszczenia arsenału. Prezydent USA Donald Trump zamieścił na platformie Truth Social trzydziestojednosekundowe nagranie, na którym widać potężne eksplozje.

Osobno telewizja CNN potwierdziła wybuchy w pobliżu meczetu Mosalla. Ich długość i intensywność (tzw. wtórne eksplozje) sugerują, że uderzenie skutecznie zdetonowało składowaną tam amunicję.

Irańskie media doniosły także o wybuchach w wielu częściach Teheranu i przerwach w dostawach prądu. Niedługo wcześniej izraelska armia wezwała mieszkańców dzielnicy mieszkalnej w stolicy Iranu do pozostania w schronach w oczekiwaniu na atak wymierzony w "infrastrukturę wojskową".

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei stanowczo odrzucił twierdzenia o prowadzonych rozmowach dyplomatycznych. "Nie prowadziliśmy żadnych negocjacji z Ameryką w ciągu tych trzydziestu jeden dni" - przekazał w oświadczeniu, dodając, że amerykańskie propozycje dotarły do kraju jedynie przez wyznaczonych pośredników.

W odpowiedzi na trwające od ponad miesiąc uderzenia Izraela i USA władze w Teheranie zatwierdziły plan wprowadzenia opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz oraz zakazu wstępu dla statków z państw nakładających sankcje. Od początku konfliktu ruch na tym szlaku, przez który w normalnych warunkach przepływa ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy, spadł o 95 proc.

"Izraelska armia zidentyfikowała pociski wystrzelone z Iranu w kierunku terytorium Izraela. Systemy obronne są w akcji, aby przechwycić to zagrożenie" - informowała armia na Telegramie, a kilka minut później odwołała alarm. Według AFP nad Jerozolimą w ciągu nocy słychać było ok. 10 eksplozji. Izraelskie wojsko przekazało, że podczas walki w południowym Libanie zginęło czterech żołnierzy, a dwóch zostało rannych.

Niespokojnie było również w innych państwach regionu. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odłamki przechwyconych pocisków raniły cztery osoby w Dubaju. Lokalne służby poinformowały o ugaszeniu pożaru kuwejckiego tankowca Al Salmi trafionego irańskim dronem. Arabia Saudyjska zneutralizowała osiem rakiet balistycznych. Równocześnie lotnictwo USA uderzyło w bazy w Iraku.

Wojna wciąż uderza w azjatyckie rynki. Giełdowe indeksy w Korei Płd. i Japonii odnotowały spadki na otwarcie odpowiednio o 3,82 proc. i 2,24 proc. Za baryłkę Brent płacono we wtorek 109,78 dolara, z kolei WTI przebiła barierę 100 dolarów. (PAP)

krp/ sp/

PAP |

dodane 31.03.2026 08:36

TAGI| ARABIA SAUDYJSKA, DYPLOMACJA, IRAK, IRAN, IZRAEL, KUWEJT, LIBAN, OBRONNOŚĆ, PALIWA, PAP, USA, WOJNA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

