Tezy o rzekomym udostępnieniu polskiej przestrzeni powietrznej do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej są całkowicie fałszywe i nie mają żadnego oparcia w faktach - podkreślił we wtorek rano Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Maciej Klisz.

W opublikowanym na portalu X oświadczeniu gen. Klisz zaznaczył, że czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym nie zostały wprowadzone w marcu 2026 roku, ale we wrześniu 2025 roku - po masowych naruszeniach przestrzeni powietrznej RP przez rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne.

Dodał, że decyzje te mają charakter "wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa". Jak podkreślił, szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych ograniczeń dostępne są na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

"Dowództwo Operacyjne RSZ działa w sposób odpowiedzialny, w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi i sojuszniczymi. Insynuacje sugerujące inne cele tych działań są nieuprawnione i wprowadzają opinię publiczną w błąd" - zaznaczył. "Bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje moim najwyższym priorytetem" - podkreślił.

3 marca PAŻP poinformowała o ograniczeniu ruchu lotniczego we wschodniej części Polski, wzdłuż granic kraju z Białorusią oraz Ukrainą, obowiązującym od 10 marca do 9 czerwca. "Strefa obejmuje przestrzeń od poziomu ziemi do wysokości 3 km. Tym samym nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach" - podała wówczas Agencja.

Wcześniej ograniczenie wprowadzono we wrześniu minionego roku. Miało obowiązywać od 10 września do 9 grudnia. Wprowadzone zostało po tym, jak polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pod koniec listopada ub.r. PAŻP poinformowała o przedłużeniu do 9 marca br. ograniczeń w swobodnym korzystaniu z części polskiej przestrzeni powietrznej wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią.

Zgodnie z obecnie obowiązującym ograniczeniem ruchu lotniczego we wschodniej części kraju, od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów, z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych oraz skoordynowanych z Centrum Operacji Powietrznych startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD).

Natomiast w ciągu dnia, czyli od wschodu do zachodu słońca zakaz, lotów - zgodnie z informacją PAŻP - nie obejmuje załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu i wyposażonych w działający transponder oraz utrzymujących łączność z organem odpowiedzialnym za organizację, nadzór i funkcjonowanie kontroli ruchu lotniczego, wojskowych statków powietrznych, a także cywilnych bezzałogowych statków powietrznych, pod warunkiem nienaruszania stref identyfikacji obrony powietrznej Białorusi i Ukrainy.