Wojskowy francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych gen. Dominique Tardif powiedział dziennikowi "Liberation", że siły te muszą przygotować się na poważną konfrontację z Rosją. Jak podkreślił, nie można wykluczyć, że Rosja będzie "testować zdolność NATO do reagowania".
Wywiad z wojskowym, osobą numer dwa we francuskich siłach powietrznych, ukazał się we wtorkowym wydaniu "Liberation".
"Nie jest niemożliwe, że Rosja będzie testować zdolność NATO do reagowania, gdy Amerykanie będą podejmować działania czy mieć zainteresowania poza Europą" - powiedział Tardif. Uznał, że taki moment mógłby nastąpić "między 2028 i 2029 rokiem", w okresie zmiany administracji USA, gdy Rosja odnowi swoje zdolności po przerwaniu walk w Ukrainie.
W wywiadzie zauważył, że "obecny konflikt na Bliskim Wschodzie dowodzi po raz kolejny, że wojna pochłania dużo pocisków". Podkreślił, że armia francuska musi działać w kierunku utworzenia zapasów na wypadek konfliktu o dużej intensywności. Zwrócił uwagę, że kraje bałtyckie nie mają myśliwców, a więc "w razie problemu" siły lotnicze krajów zachodnich będą "na pierwszej linii na flance wschodniej". Generał mówił o roli armii francuskiej w ewentualnych gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, jakie w razie rozejmu miałaby zapewnić "koalicja chętnych". Wyjaśnił, że Francja odpowiadać będzie za "komponent powietrzny".
Wojskowy powiedział też, że zgodnie z porozumieniami łączącymi Francję z partnerami na Bliskim Wschodzie zaangażowała ona zasoby, jakie ma w bazach w tym regionie. Francuskie samoloty Rafale zestrzeliwują w razie potrzeby irańskie drony, do wsparcia skierowano także środki systemy obrony powietrznej SAMPT/T i zasoby logistyczne. Tardif podkreślił, że są to działania obronne.
Przyznał, że w walce z dronami Rafale nie są najskuteczniejsze i armia pracuje nad obniżeniem kosztów (ze względu na wysoki koszt używanych przez Rafale pocisków MICA - PAP). Jednym ze sposobów są "drony-zabójcy", tj. zwalczające inne drony.
Z Paryża Anna Wróbel (PAP)
awl/ akl/
