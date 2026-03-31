Nigeria: Co najmniej 27 osób zabitych w Niedzielę Palmową  

Co najmniej 27 osób zginęło w ataku, do którego doszło w Niedzielę Palmową w mieście Jos, w stanie Plateau w Nigerii.
Do zdarzenia doszło około godziny 20:00 czasu lokalnego, gdy niezidentyfikowani napastnicy otworzyli ogień w popularnym miejscu spotkań w dzielnicy Angwan Rukuba. Według lokalnych źródeł 14 osób zginęło na miejscu, a kolejne 13 zmarło później w szpitalu. Nie wszystkie ofiary były chrześcijanami.
Gubernator stanu Plateau, Caleb Manasseh Muftwang, nazwał atak „barbarzyńskim i niczym niesprowokowanym” oraz zapewnił, że władze podejmują działania w celu ujęcia sprawców.
Nie jest jasne, kto stoi za atakiem. Niektórzy wskazują na Boko Haram, inni na bojówki Fulanów. Napastnicy mieli przyjechać na motocyklach, otworzyć ogień do ludzi, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia. Część budynków została podpalona.
Region od lat zmaga się z przemocą wynikającą z konfliktów o ziemię, religię i pochodzenie etniczne.
W ubiegłym roku, również w Niedzielę Palmową, w tym stanie zginęły 54 osoby.
Do obecnej tragedii doszło ponad tydzień po serii zamachów samobójczych w Maiduguri, stolicy stanu Borno, w których zginęły co najmniej 23 osoby, a ponad 100 zostało rannych.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela". Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni" – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.