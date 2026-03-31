info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Na Kubę przypłynął rosyjski tankowiec z ropą naftową
rss newsletter facebook twitter

Na Kubę przypłynął rosyjski tankowiec z ropą naftową

Rosyjski tankowiec Anatolij Kołodkin w porcie w Matanzas

Amerykańskie władze zezwoliły tej jednostce na zacumowanie w kubańskim porcie Matanzas.

 Rosyjski tankowiec Anatolij Kołodkin z transportem ropy naftowej przypłynął we wtorek na Kubę pomimo trwającej blokady energetycznej wyspy, ogłoszonej przez USA - poinformowała agencja Reutera. Amerykańskie władze zezwoliły tej jednostce na zacumowanie w kubańskim porcie Matanzas.

Statek wpłynął na kubańskie wody terytorialne w niedzielę wieczorem niedaleko bazy marynarki wojennej USA w zatoce Guantanamo. Jak przekazał Reuters, jednostka przewozi około 700 tys. baryłek rosyjskiej ropy naftowej Urals i jest to pierwszy od prawie trzech miesięcy import tego surowca na Kubę.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump potwierdził wcześniejsze doniesienia prasowe, że pozwolił rosyjskiemu tankowcowi Anatolij Kołodkin na dostarczenie rosyjskiej ropy naftowej na Kubę, mimo blokady wyspy i obowiązywania sankcji. Przedstawił to jako gest humanitarny.

- Nie przeszkadza nam, jeśli ktoś zabierze ładunek, bo oni (Kubańczycy - PAP) muszą jakoś przeżyć - mówił Trump. - Powiedziałem im, że jeśli jakiś kraj chce teraz wysłać trochę ropy na Kubę, nie mam problemu, niezależnie od tego, czy to Rosja, czy nie - dodał.

Decyzja Trumpa zdaje się stać w sprzeczności z obowiązującymi amerykańskimi sankcjami. Choć na początku marca administracja w Waszyngtonie zawiesiła sankcje na rosyjską ropę załadowaną już na statki, to później dodano przepisy stanowiące, że nie dotyczy to ładunków surowca kupowanego przez podmioty na Kubie, w Iranie, Korei Płn. i części Ukrainy okupowanej przez Rosję.

Trwająca od miesięcy morska blokada Kuby spowodowała pogarszającą się sytuację humanitarną na wyspie i coraz częstsze przerwy w dostawach prądu. Głównym dostawcą ropy naftowej na Kubę była Wenezuela, jednak po schwytaniu przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro przez USA na początku stycznia także te dostawy zostały wstrzymane.

"Celem amerykańskiej blokady jest zmuszenie Hawany do realnych ustępstw przy stole negocjacyjnym" - zacytowała agencja AFP Ricardo Herrero, szefa think tanku Cuba Study Group w siedzibą w Waszyngtonie. "Strategia ta polega na doprowadzeniu systemu do granic możliwości, ale nie na wywołaniu całkowitego załamania bądź katastrofy humanitarnej" - wyjaśnił analityk.

Według innego eksperta ds. kubańskich, Jorge Pinony z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, rosyjski transport może zostać przetworzony na 250 tys. baryłek oleju napędowego, co pokryłoby zapotrzebowanie Kuby na około 12 dni. 

Od redakcji Wiara.pl

Jak widać Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Trumpa liczą się tylko z silnymi. Dla mniejszych, słabszych, mają tylko wymuszenia ustępstw.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 31.03.2026 18:18

TAGI| DYPLOMACJA, KONFLIKT, KRYZYS, KUBA, PALIWA, PAP, ROSJA, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Atak na lotnisko w Kuwejcie, azjatyckie giełdy na plusie po deklaracji Trumpa | USA przeprowadziły atak na skład amunicji w irańskim Isfahanie | Trump dla "FT": chciałbym "przejąć ropę z Iranu" | Bliski Wschód: Groźby Iranu, ofiary w Kuwejcie i wzrost cen ropy | Kolejny rosyjski port na Bałtyku płonie po ataku ukraińskich dronów
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wielkanocne wyścigi

ks. Leszek Smoliński

Wielkanocne wyścigi

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Obyśmy rozpozawalli Go, gdy łamie dla nas chleb.

Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

Wielkanocne życzenia od zaangażowanych w tworzenie Wiara.pl

Świąteczne życzenia

Maria Sołowiej

Świąteczne życzenia

Samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela" ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi": nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Poniedziałek
noc
13°C Poniedziałek
rano
11°C Poniedziałek
dzień
11°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 